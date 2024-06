Zakulisje Lige prvakov: vse, česar niste videli v prenosu!

Da nogomet ni le šport in tekma ne zgolj športni dogodek, je že dolgo jasno. Finala Lige prvakov si nismo zapomnili le po nogometnem dogajanju na travniku Wembleyja, pač pa tudi po vsem, kar se je dogajalo okoli nogometnega spektakla. Naša 10-članska ekipa, ki je poročala iz Londona, je imela različne naloge. Novinarja Tadej Vidrih in Andraž Hočevar ter snemalca Goran Bojić in Aleš Boskovič so lovili predvsem športne trenutke in o njih vsak dan poročali v oddaji 24 ur. Novinar Marko Juvan je za našo spletno stran napisal nekaj izjemnih člankov, tudi o zakulisju, ki sva ga s snemalcem Davidom Brankovićem v treh dneh dodobra spoznala in prečesala. Za organizacijo in naše nemoteno delo sta iz ozadja skrbela producent športnega programa Jure Rot in urednik Luka Lazar. Ne smemo pozabiti še na našega komentatorja Tomaža Lukača. Pojasnil nam je, koliko podatkov ima v glavi pred tako pomembno tekmo, kot je finale največjega evropskega klubskega tekmovanja.

OGLAS

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert







Wembley icon-picture-layer-2 1 / 5

Četrtek Na Wembley smo prišli dva dni pred tekmo. Okoli 12:00. Hitro se je začel postopek akreditiranja, tako rekoč v pol ure smo bili opremljeni z akreditacijami, ki jih novinarji, snemalci, fotografi in drugi predstavniki medijskih hiš ves čas nosimo okoli vratu. To so naše dovolilnice za gibanje po stadionu in okoli njega. Okolica, kot je zapisal Marko Juvan, še ni dala vedeti, da se bo tu pojutrišnjem zgodilo nekaj velikega. Navijačev še nismo opazili, a pod tribunami so bile na vrhuncu priprave na otvoritveni šov. Že tretjič v karieri ga je pripravil Tim Van Somerer. Otočan je poskrbel za organizacijo že na finalih v Istanbulu in Parizu, tokrat pa na zanj domačem prizorišču: "Res je, do mojega doma je petnajst minut hoje. Niti minute več. To je odlična informacija, saj bom vsak večer spal v svoji postelji, ob tem pa bom še posebej motiviran, saj gre za moje dvorišče," je povedal v pogovoru za 24ur Fokus. "Vsaki finale je drugačen, saj gre vsakič za drug stadion, zato se veselim novih izzivov, a to na Wembleyju utegne vseeno biti še malce bolj drugačno. Vendarle gre za kultni stadion, ki ga vsi poznajo, gostil pa je že mnoge, tako športne kot glasbeno-kulturne prireditve," je dodal Anglež, ki deluje na vrhu utečene piramide sodelavcev. "Kar nekaj nas je, jaz odločam, imam pa še pomočnike, ki skrbijo vsak za svojo stran. Moja odgovornost je, kako bo oziroma kako je vse skupaj videti na televiziji. Torej gledam skozi oči kamere, drugi pa se spet ukvarjajo z drugimi stvarmi. Ni nas veliko, a za nami je utečen sistem delovanja," je še dejal Somerer. Obljubil je "mega" spektakel, ki traja le nekaj minut. V prvi in glavni vlogi pa velezvezdnik Lenny Kravitz.

Petek Pritisk pred glavnim športnim dogodkom leta se je počasi stopnjeval. Da se (končno) začenja nekaj dogajati tudi na popolno pripravljeni zelenici Wembleyja, so dan pred temo "pokazali" nihče drug kot: Slovenci. Nogometno pravico v finalu med Realom in Borussio so namreč delili naši sodniki na čelu z glavnim Slavkom Vinčićem. Skupno v 69. finalu, v Ligi prvakov pa 32., so sodili slovenski sodniki. Glavni je bil torej Slavko Vinčić, pomočnika sta bila Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič. Ti trije so sodili že finale Lige Evropa 2022. V sobi za VAR sta sedela Nejc Kajtazović in Rade Obrenović. "Sodniški odbor Uefe je imenoval Slavka Vinčića iz Slovenije za sodnika finala Lige prvakov 2024 med Borussio Dortmund in Realom Madrid CF," so ob inavguraciji takrat zapisali na uradni spletni strani Uefe.

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert



























Utrinki s prizorišča icon-picture-layer-2 1 / 15

Sobota Reka navijačev se je ure pred tekmo vila proti Wembleyju. Opremili so se z navijaškimi rekviziti, ponudniki slednjih so zasolili cene, a njihove stojnice so bile polne. Za finale si očitno vsak privošči. Organizacija na angleškem nacionalnem stadionu, na tej katedrali nogometa, je vrhunska. 88 tisoč navijačev gre na stadion in po tekmi z njega v tako kratkem času, da "stoj in glej". Pod tribunami, kjer prodajajo hrano in pijačo (ki je ni dovoljeno prinesti na tribune), je bilo pol ure po tekmi vse čisto, nikjer niti sledu o tem, da je tukaj na tisoče navijačev jedlo hot doge in burgerje ter pilo pivo. Doživeti tekmo na Wembleyju je nekaj posebnega, ta stadion nekaj nosi v sebi, to je dejstvo. Za Angleže ima velik pomen, zanje je to – kot pravi Tomaž Lukač – svetišče najlepše igre na svetu.

V novi sezoni (še) več denarja Evropsko sezono sta v finalu Lige prvakov sklenila Real Madrid in Borussia Dortmund. Kraljevi klub se je še 15. okitil z naslovom prvaka najprestižnejšega klubskega tekmovanja. A zmaga Reala je zdaj že zgodovina, skupaj z njo pa tudi dosedanji format evropskih tekmovanj. Klubi bodo za sodelovanje med elito odslej prejeli skoraj tri milijone evrov več kot pretekla leta, medtem ko evropske prvake čaka premija za uvrstitev in zmago v finalu v višini 25 milijonov evrov.

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert



































Dogajanje pred velikim finalom Lige prvakov icon-picture-layer-2 1 / 19

Zmagovalec Lige prvakov bo tako lahko prejel več kot 110 milijonov evrov, kar je 26 milijonov več kot doslej. Sodelovanje v ligaškem delu, kjer bo vsako moštvo odigralo osem tekem, prinaša več kot 18 milijonov evrov. Vsaka nadaljnja zmaga bo moštvom prinesla 2,1 milijona evrov, remi pa 700 tisoč evrov. Moštva, ki bodo zasedla mesta v prvi osmerici, bodo prejela še dodatna dva milijona, ekipe med devetim in 16. mestom pa milijon. Preboj v osmino finala prinaša 11 milijonov evrov, četrtfinale 12,5, polfinale 15 in finale 18,5. Vse, česar niste videli v prenosu, nocoj v oddaji 24UR!