Zastoji na cesti

V rubriki 24ur Inšpektor boste lahko videli, kako nastajajo povsem nepotrebni, tako imenovani fantomski zastoji, slišali, kaj lahko s slogom vožnje naredi vsak od nas, videli preizkuse, ki jih je opravila naša ekipa na terenu, slišali psihologinjo, strokovnjake za mobilnost in varno vožnjo, slišali napovedi tistih, ki se vsakodnevno ukvarjajo s težavo pretočnosti prometa, videli boste nekatere možne rešitve iz tujine, slišali možnosti izboljšav ...

Eno od pomembnih vprašanj je, kaj lahko sami naredimo za boljšo pretočnost prometa. Kdo so ljudje, ki ustvarjajo fantomske zastoje in zakaj? Kaj lahko spremeni vsak od nas, ki je v avtomobilu? Tudi statistika in informacije izza kolon in gneče - koliko ljudi se v povprečju pri nas vozi v enem avtomobilu in kje smo glede tega v primerjavi s tujino?

127 tisoč ljudi se vsako jutro pripelje v Ljubljano v službo, popoldne pa nazaj domov. V Sloveniji je več kot 1,15 milijona registriranih avtomobilov, za prevoz pa porabimo največ v Evropi - 17% družinskega proračuna. Kakšna je realnost izza teh številk in zakaj? Nocoj v 24ur Inšpektor. Pomembne informacije za vse, ki stojite(mo) v kolonah.