Zaupljivi starejši lahka tarča brezvestnih prodajalcev

V Sloveniji ima demenco po ocenah strokovnjakov okoli 33.000 ljudi. Število obolelih za demenco hitro narašča, vsake tri sekunde na svetu za njo zboli en človek.

Lahka tarča za brezvestne prodajalce pa so starejši, tudi zdravi, torej ne nujno le dementni. Starejši so veliko doma, veliko sami, pogosto tudi osamljeni. "Odprejo vrata, ponavadi je ta ponudnik prijazen, jih povpraša, malo poklepeta z njimi in so potem zelo hitro dovzetni za podpisovanje kakšnih zadev," je prepričana mag. Darja Kuzmanič Korva, sekretarka Skupnosti centrov za socialno delo. Poleg tega so starejši zelo zaupljivi. So generacija, ki izjemno zaupa, nimajo slabih izkušenj v življenju, niso živeli tega tempa in načina, kot ga danes živimo, dodaja Kuzmanič Korva.

Prodajajo jim izdelke in storitve, na katere se ne spoznajo in ki jih ne potrebujejo: drage sesalnike in enciklopedije, pogodbe s celo dražjim dobaviteljem elektrike, magične blazine, ki obljubljajo nemogoče, različne napitke za "izboljševanje življenja" ... "Nekaj vnesemo v telo, kar nam ponujajo kot čudežno zdravilo, v resnici pa nam lahko naredi zelo velike zaplete. Celo osebno poznam, da so bile situacije, kjer je bilo ogroženo tudi življenje," opozarja zdravnica asist. Aleksandra Dugonik z mariborskega kliničnega centra: "Mislim, da so izbrani za to, ker so najmanj vešči, najbolj sugestibilna publika."

Kakšne taktike vse imajo prodajalci? Kako takšne prevare prepoznati? Kako starejše zaščititi? In kaj lahko svojci, ko je nakup opravljen, pogodba podpisana, naredijo? Tudi o tem danes v 24UR Inšpektorju.