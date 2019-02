'Znanje o hrani je v vrtcih, šolah, domovih za ostarele ... večinoma slabo'

A vseeno bi bila lahko marsikje na krožnikih boljša, bolj kakovostna hrana. V mnogih vrtcih, šolah in domovih za starejše je namreč znanje o hrani in njenih značilnostih pomanjkljivo. To ugotavlja inšpekcija za varno hrano."Ugotovili smo, da nimajo znanja, da bi pogledali, katero živilo je ekološko, katero ni, kaj pomeni prva, kaj druga kategorija," pripovedujejo na inšpekciji. Zato je stanje ponekod porazno, pravi dr. Aleš Kuhar. In to je pomanjkljivost sistema – edino vodilo je cena, ne pa tudi kakovost. "Bolniki in otroci tako dobijo hrano slabše kakovosti."

Tudi o tem, kako spremeniti sistem, nocoj v 24UR Inšpektor. Ob tem pa še o drugih aferah z mesom, njihovih posledicah, odnosu kupcev/potrošnikov ... o razmerju cena–kakovost, o uvozu in izvozu mesa ...