Zobne paste, krtačke, nitke ‒ vemo, kako skrbeti za lep nasmeh?

Zdravi zobje ‒ zdravo telo, pravi pregovor. "Slaba ustna higiena je vzrok za zobno gnilobo in parodantalno bolezen. Oboje lahko vodi v izgubo zob," opozarja Adrijana Kolar, ustna higieničarka. Mrtvi zobje v ustni votlini lahko predstavljajo žarišča za vrsto bolezni in so lahko razlog za hujše okvare in vnetja po vsem telesu. Zato je skrb za zdrave zobe nujna.

Zobna pasta ‒ s fluoridi ali brez?

Najprej dejstva: flour v zobnih pastah dokazano in učinkovito zavira nastanek kariesa. "Flouridi v zobnih pastah imajo svoj namen. Izločajo se v slino in tako obdajo površino zoba ter napravijo površino zoba odpornejšo proti zobni gnilobi, hkrati se minerali flurida vgrajujejo v površino zoba in na ta način postane sklenina odpornejša," pojasnjuje zobozdravnica Gordana Čižmek.

A kljub temu je na trgovskih policah kar nekaj zobnih past, ki fluora ne vsebujejo in, po nacionalni raziskavi o ustnem zdravju sodeč, kar petina Slovencev takšne paste tudi uporablja. Prodajajo se kot naravne zobne paste z aktivnim ogljem, z divje obranimi zelišči, aktivnim kalcijem iz jajčnih lupin. Nekatere nosijo celo napis, da zobe varujejo pred kariesom.

"S stališča stroke ni stvari, ki bi bila v dentalni medicini tako dobro podprta z znanstvenimi dokazi, kot to, da so fluoridi v zobni pasti ‒ v ustrezni koncentraciji ‒ nedvomno pomemben dejavnik zmanjševanja tveganja za karies. Če ustna higiena ne vsebuje zobne paste s fluoridi, je njena učinkovitost vprašljiva," pravi dr. Rok Kosem, vodja Centra za otroško in preventivno zobozdravstvo.

Zobne paste je testirala tudi Zveza potrošnikov in med drugim ugotovila, da marsikaterim obljubam o manj občutljivih ali bolj belih zobeh ne gre verjeti. "Zobna pasta je kozmetični izdelek, kar pomeni, da ima omejeno moč učinkovanja. Po navadi se na testih izkaže, da tiste bolj abrazivne zobne paste res bolj odstranijo obloge, ki nastanejo zaradi pitja rdečega vina, ampak sklenine z zobnimi pastami preprosto ne moremo in ne smemo beliti, ker to niso kozmetični postopki, ampak zdravniški," pravi Urška Šmid Božičevič iz Zveze potrošnikov Slovenije.