Izdelek slovenske podjetnice bo popestril vaše jedi

Polona Šterk ni nikoli sanjala o življenju v pisarni. Po končanem študiju agronomije in hortikulture je v srcu nosila ljubezen do narave in željo, da bi delala z zemljo. Čeprav je živela v bloku v Kočevju, je svojo strast do kmetovanja našla prav tam, na majhni parceli, ki ji jo je posodil stric. "Kmetovanje me že od nekdaj uči potrpežljivosti in spoštovanja do narave, kar je v današnjem hitrem tempu prava protiutež," pravi Polona.

Razlog za izbiro česna je bil preprost – idealni pogoji za njegovo rast v Kočevju, kjer imajo po njenih besedah dva letna časa, zimo in dva meseca poletja. Prva sezona je bila uspešna, vendar so v naslednjih letih zaradi slabših vremenskih razmer pridelali preveč majhnega česna, ki ni bil primeren za prodajo. Namesto da bi ga zavrgli, so v družinskem krogu naleteli na star recept za fermentiran česen. Tako se je rodila ideja, ki je Polonino strast preusmerila v nov izdelek – fermentiran mleti česen.

Ohranjanje majhnosti in trajnostnosti

Fermentiran česen je Poloni omogočil, da je izkoristila tudi manjše glavice česna, ki bi sicer končale na kompostu. Danes s svojo družino, možem Jurijem in hčerko, na ekološki kmetiji pridelujejo ne le česen, ampak tudi različne vrste zelenjave, sibirske borovnice in maline. Kmetija ostaja majhna, a trajnostna, z obilo ročnega dela. Polona poudarja: "Ta način dela zahteva veliko potrpežljivosti in truda, a nama omogoča, da resnično slediva vsakemu koraku in spoštujeva naravne procese."

Njuna kmetija je prerasla iz majhne poskusne njive v občinsko zemljišče, kjer danes delata popoldansko ob redni zaposlitvi. Polona je zaposlena v Podjetniškem inkubatorju v Kočevju, kjer je prejela tudi priznanje za inovativnost pri razvoju fermentiranega česna. Nagrada ji je dala nov zagon. "Takrat sva dobila stroje za predelavo in celostno grafično podobo izdelka, kar nam je pomagalo napredovati. To naju motivira, da še naprej razvijava svoje ideje," pravi.

Zakaj je fermentiran česen tako poseben?

Fermentiran mleti česen iz znamke Pr' Poloni in Juriju je ekološki izdelek, narejen iz lokalno pridelanega mladega česna. Proces fermentacije izboljša okus in podaljša rok trajanja česna. Poleg tega fermentacija povečuje prebavljivost in bioaktivne snovi, kar pomeni, da fermentiran česen ni samo praktičen, ampak tudi zdravju koristen.

Polona verjame, da je fermentiran česen prihodnost za tiste, ki iščejo kakovostne, ekološke in preproste rešitve v kuhinji. "Fermentirani česen se od svežega razlikuje po okusu, saj je bolj prijeten in rahlo sladek, medtem ko ima svež česen oster okus. Hranilna vrednost se izboljša s fermentacijo, kar povečuje prebavljivost in bioaktivne snovi," pojasnjuje Polona. Poleg tega ga je enostavno uporabljati. Ni ga treba lupiti ali sesekljati, kar pomeni, da ga lahko dodamo jedem takoj, neposredno iz kozarca.