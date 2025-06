Kaj nositi poleti? Modni predlogi za leto 2025

Poletje je popoln čas za osvežitev garderobe in igranje z modo. Visoke temperature nas vabijo, da posežemo po lahkotnih, ženstvenih krojih in svetlih barvah, ki poudarijo poletno razpoloženje. Se sprašuješ, kaj je letos vredno nositi? Predstavljamo ti 6 modnih kosov, ki bi jih morala imeti v omari in ki jih z lahkoto najdeš v MOHITO ponudbi.

Ženske obleke, ki naredijo vtis

Nič ne poudari poletnega sloga tako kot čudovite ženske obleke in kombinezoni. Letos so v trendu pastelni odtenki, romantične čipke in lahkotni materiali. V ponudbi boš našla obleke, ki so kot nalašč za vsakdan ter za večerne priložnosti. Se odpravljaš na poroko? Potem vsekakor preveri elegantne modele v kategoriji poročnih oblek modni kroji v maksi ali midi dolžini v najlepših barvah sezone bodo poskrbeli, da boš videti čudovito.

Ženske bluze osnova vsake modne kombinacije

Poleti se splača vlagati v modne ženske bluze in T-majice, ki jih lahko kombiniraš na številne načine. Letos stavimo na lahkotne modele z volančki in zavezovanjem popolne za kombinacijo s krili ali kavbojkami. Preveri aktualno kolekcijo in izberi svojo najljubšo bluzo. Pri T-majicah pa posezi po tistih z motivi sadja, kave ali drugimi izvirnimi potiski, ki že na prvi pogled pričarajo nasmeh!

Klasične ženske srajce v novi preobleki

Oversize ženske srajce, vezenine, kontrastni robovi to so detajli, zaradi katerih srajce poleti niso več namenjene zgolj poslovnim kombinacijam. Nosi jih razpete čez top ali zavezane v pasu. Odlična izbira so tudi srajce iz muslina lahkotne, zračne in idealne za vroče dni.

Kavbojke vedno v modi

Moda za kavbojke oziroma ženske kavbojke nikoli ne izgine iz trendov. Poleti izberi svetel denim ali model wide leg, ki lepo poudari postavo. V ponudbi MOHITO boš našla najnovejše kroje za poletje 2025.

Ženski puloverji za hladnejše poletne večere

Poletni večeri znajo biti nekoliko hladnejši. Zato je dobro imeti pri roki lahek ženski pulover zračen, oversize ali s privlačnim vzorcem. To je nepogrešljiv kos na vsakem poletnem oddihu. Zelo priljubljeni so tudi puloverji s kratkimi rokavi.

Zaključek

Poletna garderoba ni nujno zapletena. Zadostuje le nekaj dobro izbranih kosov, s katerimi lahko ustvariš na desetine modnih kombinacij. V MOHITO boš našla vse, kar potrebuješ to sezono od romantičnih oblek do udobnih kavbojk.

