Kaj se skriva v paketu? V Ljubljano prihaja "lov na izgubljene pakete"

Od 17. do 21. junija bo v BTC City Ljubljana, natančneje v Hali A, na voljo več kot 10 ton izgubljenih paketov. Gre za koncept, ki že nekaj časa buri domišljijo kupcev po vsej Evropi – zdaj pa prihaja tudi v slovensko prestolnico. Obiskovalci boste imeli deset minut časa, da si izberete pakete, katerih vsebina je popolna neznanka. Odpiranje pred nakupom ni dovoljeno, cena pa je odvisna od teže izbranih paketov.

Vsako leto po Evropi ostane nedostavljenih več milijonov spletnih nakupov – pogosto zaradi napačnih naslovov ali logističnih zapletov. Ko kupci dobijo povrnjeno kupnino, številni paketi obtičijo v skladiščih, končajo med odpadki ali so celo uničeni.

Francoski start-up King Colis je razvil zanimivo rešitev: izgubljene pošiljke so začeli zbirati in jih ponudili naprej – prek spletne platforme in v začasnih trgovinah po različnih mestih. Tako paketi dobijo novo priložnost, kupci pa v roke skrivnostno škatlo, katere vsebina pogosto preseneti.