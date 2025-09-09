Kako pomagati živalim v zavetiščih? Poteza tega trgovca vas bo očarala

Vsako leto v slovenskih zavetiščih pristane na stotine zapuščenih živali – psov, mačk in drugih malih ljubljenčkov, ki jih lastniki iz različnih razlogov ne morejo več obdržati ali jih zavržejo nekje na prostem. Skrb zanje prevzamejo zavetišča, ki pogosto delujejo s premajhnimi kapacitetami, omejenimi finančnimi sredstvi in z velikim številom prostovoljcev, ki vlagajo srce v to, da živalim zagotovijo varno okolje. Lahko kako pomagamo?

Veliko je možnosti, kako lahko vsakdo pomaga: 1. Posvojitev: Odločitev mora biti dobro premišljena, saj gre za veliko odgovornost, ki prinese dolgoročno skrb in trajen dom živali v stiski. 2. Finančna pomoč: Preverite, kako lahko določeno organizacijo podprete z nakazilom na bančni račun, SMS donacijami ali kako drugače. 3. Namenitev dela dohodnine: 1 % svoje dohodnine lahko namenite društvom za zaščito živali. 4. Posvojitev na daljavo (botrstvo): Namenite mesečni prispevek za žival, nameščeno v zavetišču, ki omogoča boljšo oskrbo; žival lahko običajno tudi obiskujete. 5. Čas: Obiski zavetišč, pomoč pri negi in druženju z živalmi, pomoč pri čiščenju ali deljenje oglasov na spletu - preverite pri organizaciji, kdaj in kako jim lahko pomagate. 6. Sprehajanje: Usposobljeni prostovoljci lahko psom omogočijo gibanje in socializacijo. 7. Darovanje hrane: Podarite kakovostno ali namensko hrano. Pogosto so posebej potrebne hrane za mladiče ali bolne živali. Najbolje je povprašati pri organizaciji, kaj potrebujejo. 8. Materialne donacije: Rabljeni povodci, ovratnice, posode, igrače ali čistila so vedno dobrodošli. Pozimi zavetišča nujno potrebujejo odeje, brisače in rjuhe za toploto in higieno. Določene organizacije imajo tudi stalna zbirna mesta za materialne donacije. 9. Nakup promocijskih izdelkov: Koledarji, majice, rute ipd. – nakup podpre oskrbo živali in hkrati prinaša uporaben izdelek. 10. Sodelovanje na dobrodelnih dogodkih: Obisk koncertov, dražb, stojnic ali spletnih licitacij pomaga zbirati sredstva.

Tudi podjetja lahko prispevajo k rešitvi

Ne le posamezniki, tudi podjetja lahko podprejo zavetišča in društva z donacijami hrane, pripomočkov ali storitev. Zanimiv primer, kako lahko podjetje na svoj način pripomore k izboljšanju razmer, prihaja iz trgovske verige HOFER.

HOFER je ležišča in igrače iz rabljenih oblačil doniral živaloljubnim organizacijam

V sodelovanju s Komunalnim podjetjem Vrhnika so poiskali izvirno rešitev za odslužena službena oblačila. Namesto da bi jih odvrgli, so jih predelali v kar 900 uporabnih izdelkov – med njimi je bilo 400 antistresnih žogic, 250 ležišč za živali in 250 pletenih igrač.

Leta 2020 je HOFER 12 zavetiščem razdelil 1200 odejic iz rabljenih oblačil

Kar 500 teh izdelkov, ki so namenjeni prav za male živali, je HOFER nato podarili osmim slovenskih zavetiščem, kjer bodo pripomogli k večjemu udobju psov in mačk. Med prejemniki donacije so Zavetišče Mala hiša, Zavetišče Maribor, Zavetišče Horjul, Zavetišče Ljubljana, Zavod Mačja hiša, Mačji dol, Zavetišče za mačke ter Obalno zavetišče za zapuščene živali, ki so se prejetih izdelkov zelo razveselili. Naši zapuščenčki se iz srca zahvaljujejo za nove in čiste posteljice, njihovo udobnost pa potrjuje tudi Mila, so na Facebooku zapisali pri Obalnem društvu za zapuščene živali, kjer so med drugim objavili fotografijo osivele psičke na HOFERjevem ležišču. V Zavetišču Horjul so dodali, da so tudi vsi Horjulčki navdušeni nad ležišči in igračami, še posebej 'mladina'. Predelave oblačil v izdelke za male živali se niso lotili prvič. Že leta 2020 so iz 6 palet odrabljenih oblačil izdelali 1200 odejic za zapuščene živali in jih razdelili 12 zavetiščem za zapuščene živali po Sloveniji.

Dvojna zmaga: skrb za okolje in pomoč živalim

Tudi mačke v zavetiščih so se razveselile izdelkov

Predelava in ponovna uporaba oblačil je le eden izmed ukrepov, ki jih HOFER izvaja v sklopu projekta Embalaža na HOFER misiji: Zmanjšaj. Ponovno uporabi. Recikliraj. pod iniciativo Danes za jutri. Ukrep ima dvojno vrednost – poleg tega, da pomagajo zavetiščem, prispevajo k zmanjšanju količine tekstilnih odpadkov. Samo letos so predelali kar 1522 kilogramov odsluženega tekstila. Takšna praksa kaže, kako lahko z malo ustvarjalnosti in sodelovanja z lokalnimi partnerji, kot je v tem primeru Komunalno podjetje Vrhnika, nastanejo rešitve, ki so prijazne tako okolju kot skupnosti. In kar je najbolj spodbudno – vsakdo lahko prispeva svoj košček. Včasih z odejo, včasih s prostim časom.

