Klapa dobrih okusov z vami že 10 let

Predstavljajo se s sloganom klapa dobrih okusov, za katerim stojijo dobri in pristni ljudje. Po primorsko ohranja pristnost, preprostost in sproščen primorski duh ter butičnost, hkrati s svojo barvo izraža svežino in sočnost. Izpostavlja skupne vrednote kot so povezovanje, skrb za lokalno okolje, gurmanstvo, tradicijo, pristnost, družabnost in teritorij.

Primorska podjetja in zadruge se bodo v središču Ljubljane predstavila že desetič in prepričani smo, da vas bodo navdušila z brezplačnimi degustacijami dobrot iz mlečnih izdelkov, testenin, ribjih in mesnih jedi, mesnin, sadja in zelenjave ter primorskega sonca polnih vin.

Na prireditvi bodo poskrbeli za preplet odlične primorske gastronomije in vinske ponudbe. Na stojnicah boste lahko brezplačno poskusili mlečne izdelke Mlekarne Planika Kobarid, izdelke in testenine podjetja Mlinotest iz Ajdovščine, sadje in zelenjavo iz Kmetijske zadruge Agraria Koper, ribje dobrote, ki jih ustvarjajo v Delamarisu, piščančje jedi Pivka Perutninarstva in mesne dobrote podjetij Kras Sežana, Kmetijske zadruge Tolmin in Kmetijsko gozdarske zadruge Idrija. K pokušini vas bodo pritegnila tudi primorskega sonca polna vina vinskih kleti Vina Koper, Vinakras Sežana in Kleti Brda. Živila, ki jih boste poskusili, boste lahko tudi kupili in se z njimi doma razvajali s prijatelji. Vse skupaj pa bodo še dodatno začinili s pristno primorsko glasbo, uglednimi gosti in obilico dobre volje.

