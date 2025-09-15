Svetli način
Klapa dobrih okusov z vami že 10 let

Ljubljana, 15. 09. 2025 00.15 | Posodobljeno pred 11 dnevi

Primorska podjetja in zadruge v slovenski lasti so se leta 2015 v mesecu septembru, ko obeležujemo vrnitev Primorske k matični domovini, na pobudo Anke Lipušček Miklavič, takratne direktorice Mlekarne Planika Kobarid, združila pod skupnim imenom Po Primorsko. Podjetja poudarjajo pomen povezovanja, ki postaja vse bolj pomembno v času, ko se agroživilstvo srečuje z vedno novimi izzivi, ko postaja vse pomembnejši trajnostni razvoj, digitalizacija in prilagoditve na podnebne spremembe. Poudarjajo pomen domačega lastništva podjetij in zavezanost k lokalnemu okolju.

Predstavljajo se s sloganom klapa dobrih okusov, za katerim stojijo dobri in pristni ljudje. Po primorsko ohranja pristnost, preprostost in sproščen primorski duh ter butičnost, hkrati s svojo barvo izraža svežino in sočnost. Izpostavlja skupne vrednote kot so povezovanje, skrb za lokalno okolje, gurmanstvo, tradicijo, pristnost, družabnost in teritorij.

V skupini Po primorsko se povezujejo: Mlinotest d. d. Mlekarna Planika d. o. o., Pivka perutninarstvo d. d., in Delamaris d. o. o., Kras d. o. o., Vinakoper d. o. o., Vinakras z. o. o., Klet Brda, z. o. o., Kmetijska zadruga Tolmin, z.o.o., Kmetijsko gozdarska zadruga Idrija, z. o. o. in Kmetijska zadruga Agraria Koper, z. o. o..

Primorska podjetja in zadruge se bodo v središču Ljubljane predstavila že desetič in prepričani smo, da vas bodo navdušila z brezplačnimi degustacijami dobrot iz mlečnih izdelkov, testenin, ribjih in mesnih jedi, mesnin, sadja in zelenjave ter primorskega sonca polnih vin.

Vabljeni, da se jim pridružite v soboto, 20. septembra 2025 od 9. do 13. ure na Pogačarjevem trgu v Ljubljani na tradicionalni vinsko kulinarični prireditvi PO PRIMORSKO.

Na prireditvi bodo poskrbeli za preplet odlične primorske gastronomije in vinske ponudbe. Na stojnicah boste lahko brezplačno poskusili mlečne izdelke Mlekarne Planika Kobarid, izdelke in testenine podjetja Mlinotest iz Ajdovščine, sadje in zelenjavo iz Kmetijske zadruge Agraria Koper, ribje dobrote, ki jih ustvarjajo v Delamarisu, piščančje jedi Pivka Perutninarstva in mesne dobrote podjetij Kras Sežana, Kmetijske zadruge Tolmin in Kmetijsko gozdarske zadruge Idrija. K pokušini vas bodo pritegnila tudi primorskega sonca polna vina vinskih kleti Vina Koper, Vinakras Sežana in Kleti Brda. Živila, ki jih boste poskusili, boste lahko tudi kupili in se z njimi doma razvajali s prijatelji. Vse skupaj pa bodo še dodatno začinili s pristno primorsko glasbo, uglednimi gosti in obilico dobre volje.

 

Naročnik oglasne vsebine je Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS.

