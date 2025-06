Ko trajnost postane "kul": z majhnimi koraki do velikih sprememb doma

Trajnost danes ni več zgolj modna beseda, temveč postaja način življenja, ki nas spodbuja k odgovornemu ravnanju z viri, ne da bi pri tem ogrožali prihodnost naslednjih generacij. To pomeni, da moramo vsak dan sprejemati pametne in premišljene odločitve, ki vplivajo na to, kako živimo, trošimo in odlagamo. Dobra novica je, da trajnost ni nujno zapletena ali draga – že majhni koraki lahko vodijo do velikih sprememb.

Po zadnjih podatkih Statističnega urada RS smo Slovenci leta 2023 ustvarili približno 518 kilogramov odpadkov na prebivalca, hkrati pa je delež recikliranih komunalnih odpadkov narasel na 73,7 odstotkov. Čeprav je to spodbudno, ostajajo priložnosti za izboljšave – zlasti na področju ponovne uporabe, popravil in podaljševanja življenjske dobe izdelkov. In prav tu se pokaže vrednost dostopnih in praktičnih rešitev, kot jih ponuja podjetje IKEA.

icon-expand

Od rabljenega do ponovno uporabnega

V podjetju IKEA verjamejo, da bi moral imeti vsakdo možnost živeti bolj trajnostno – ne da bi se zato moral odpovedati estetiki, kakovosti ali udobju. S tem namenom razvijajo izdelke in storitve, ki ljudem pomagajo sprejemati bolj odgovorne odločitve v vsakdanjem življenju. Kotiček enkratnih priložnosti v trgovini IKEA Ljubljana je denimo namenjen izdelkom po znižanih cenah – gre za razstavne kose, vrnjene artikle ali rahlo poškodovane izdelke, ki so še vedno uporabni. Popusti lahko dosežejo tudi do 90 odstotkov, kar omogoča trajnosten in cenovno ugoden nakup. Med priljubljenimi trajnostnimi pobudami je tudi storitev Druga priložnost, ki kupcem omogoča, da rabljeno pohištvo IKEA prodajo nazaj v trgovino in v zameno prejmejo vrednostno kartico. Tako izdelek ne konča med odpadki, temveč dobi novo priložnost pri nekom drugem. To ne le zmanjšuje količino odpadkov, temveč tudi spodbuja krožno gospodarstvo.

icon-expand

Zgovoren je podatek, da kar 100 % izdelkov, ki prispejo v oddelek za odkup in ponovno uporabo dobi novo priložnost ali je ponovno uporabljenih. V Sloveniji je bilo preko omenjenih storitev v enem letu prodanih ali ponovno uporabljenih kar 50.467 kosov pohištva, kar potrjuje uspešnost prizadevanj za bolj krožno porabo. K temu lahko prispevajo tudi kupci sami – z naročilom brezplačnih rezervnih delov za pohištvo IKEA. Lani je bilo kupcem izdanih več kot 4.000 različnih kosov, kar omogoča enostavno podaljšanje življenjske dobe pohištva in preprečuje nepotrebne nove nakupe.

Trajnost je "kul"

Da bi trajnost približali tudi mlajšim generacijam, so pri podjetju IKEA zasnovali kampanjo Cirkuliranje – ustvarjalno in zabavno pobudo, ki promovira krožno gospodarstvo in spodbuja odgovorno ravnanje z izdelki. Namesto zavržkov spodbuja izmenjave med prijatelji, popravila pohištva ter ustvarjalno predelavo predmetov. Cirkuliranje s tem dokazuje, da trajnost ni dolgočasna, temveč je lahko zabavna, dostopna in navdihujoča, predvsem pa "kul".

icon-expand