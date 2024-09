Končno so doživeli trenutek, o katerem so sanjali

A ne gre zgolj za številke. Gre za ljudi, ki stojijo za njimi. Vsaka ekipa prinaša svoje sanje in strast v svoje izdelke, ki sedaj razveseljujejo naše domove. S tem, ko izberete izdelke iz Štartaj Slovenija, postanete del čudovite poti, ki povezuje strast do podjetništva z vsakdanjim življenjem.

V preteklih osmih sezonah je projekt Štartaj Slovenija dal priložnost za poslovni zagon 75 podjetniškim ekipam , ki so svoje izdelke predstavile širši publiki. S podporo kupcev so ti podjetniki in podjetnice stopili na trg in se borili za prestižni naziv HIT produkt leta. Izdelki so sprva ekskluzivno na voljo v trgovinah Interspar, nato pa pot nadaljujejo na Spar police po celi Sloveniji.

Nova sezona, nove zgodbe

Letošnja, že 9. sezona prinaša val svežih izdelkov s slovenskega podeželja! V oddajah, ki bodo na sporedu vsako nedeljo na POP TV, boste spoznali 7 lokalnih inovatorjev, ki so prejšnji teden na police trgovin Interspar postavili kar 20 inovativnih izdelkov z različnih koncev Slovenije. Isti dan so se predstavili tudi na pop-up tržnici v trgovini Interspar Aleja Šiška, kjer so navdušeni kupci lahko preizkušali izdelke in spoznali predane inovatorje.

Šlo je za dogodek, poln čustev in navdušenja. Sploh zato, ker pot do tukaj ni bila lahka. Za inovatorje so meseci trdega dela, priprav in izzivov. Ko so izvedeli, da bodo njihovi izdelki krasili police trgovin Interspar, so začeli intenzivne priprave. Vse, kar so ustvarjali, je zdaj v rokah kupcev.