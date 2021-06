Povsem cepljenih 100 milijonov Evropejcev, WHO poziva k ohranitvi preventivnih ukrepov

Spomnila je, da je pred nekaj tedni tudi druge pozvala k odprtosti in izrazila zadovoljstvo, da načrtovano skupno sporočilo vrha G7 sedaj to izraža. Pri tem je nakazala, da se v povezavi s tem nadeja spodbudnih sporočil od ZDA.

Predsednica komisije Ursula von der Leyen je ob tem izpostavila, da EU ni nikoli ustavila izvoza in da je zagotovila, da gre cepljenje doma z roko v roki s cepljenjem po vsem svetu. Od 700 milijonov odmerkov cepiva, proizvedenega v EU od lanskega decembra, so približno 350 milijonov odmerkov izvozili v več kot 90 držav, je ponazorila.

V evropski regiji WHO, ki obsega 53 držav in ozemelj ter vključuje tudi nekaj držav srednje Azije, je doslej 30 odstotkov prebivalcev prejelo vsaj en odmerek cepiva proti covidu-19, 17 odstotkov pa ima polno zaščito. Na omenjeno regijo odpade 32-odstotni delež vseh okužb ter 31 odstotkov vseh smrti, so navedli.

WHO poziva k pospešitvi cepljenja v Evropi in ohranitvi preventivnih ukrepov

Po podatkih WHO za Evropo so v regiji doslej potrdili 55 milijonov okužb, umrlo je 1,2 milijona covidnih bolnikov.

V zadnjih dveh mesecih so v regiji po podatkih WHO sicer zaznali upad števila novih okužb, hospitalizacij in umrlih, a je Kluge danes pozval države, naj ne ponovijo napake lanskega poletja, ko so prehitro sprostile ukrepe za zajezitev okužb z virusom sars-cov-2, jeseni pa je posledično sledil nov val okužb.

"Lansko poletje je počasi začelo naraščati število okužb pri mlajših, nato se je to preselilo med starejše, kar je jeseni in pozimi 2020 prispevalo k uničujočemu novemu valu, zapiranju držav ter izgubam življenj," je še opozoril Kluge. Države je regionalni direktor WHO za Evropo pozval, naj hitro ukrepajo že ob prvih pojavih povečanja števila novih okužb, razširijo testiranja na okužbo, sledijo stikom z okuženim ter še naprej zagotavljajo cepljenje najranljivejših skupin.

Posameznike je Kluge pozval, naj letošnje poletje "uživajo varno" ob upoštevanju vseh zdravstvenih smernic za preprečevanje okužb z novim koronavirusom.