1096 novih primerov na Hrvaškem, od tega kar 387 v prestolnici

Hrvaški Nacionalni štab civilne zaščite je javnosti sporočil, da so v zadnjih 24 urah potrdili 1096 novih primerov okužb s covidom-19, skupno število aktivno okuženih pa je trenutno 4844. Opravili so 6980 testov. Hospitaliziranih je 530 ljudi, respirator jih potrebuje 28. Umrlo je 10 oseb, najmlajša med njimi je bila stara 55 let.

V Zagrebu so potrdili največje število okužb do zdaj, in sicer 387. Testirali so 1385 ljudi, kar pomeni, da je bilo pozitivnih skoraj 28 odstotkov opravljenih testov. Na predlog lokalnega štaba CZ, bodo v mestu uvedli potrebne epidemiološke ukrepe, ki bodo trajali 14 dni.

Pristojni opozarjajo, da so epidemiologi izčrpani in da zdravstveni sistem vedno težje funkcionira. Minister za zdravje Vili Berošje opozoril, da imajo težave tudi z vse pogostejšimi vdori virusa v zdravstvene ustanove in domove starejših.