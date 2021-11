11 trditev 'iniciative zdravnikov' pod drobnogledom: sestava cepiv, kancerogene snovi ...

Študije toksičnosti so bile opravljene in priložene registraciji cepiv, prav tako so preverili, da cepiva nimajo reproduktivne toksičnosti.

Pismo iniciative, ki ga večinoma podpisujejo zobozdravniki, nekaj zdravnikov, med katerimi pa ni epidemiologov ali infektologov, pa tudi nekaj veterinarjev, farmacevtov ..., navaja enajst točk. Zato pojdimo po vrsti.

1. Covid-19 za otroke in mladostnike ni nevarna bolezen.

Drži, da so otroci redkeje zboleli za covidom-19, najhujših zapletov je relativno malo, toda trditi, da je covid-19 za otroke in mladostnike nenevarna bolezen, je neodgovorno, opozarjajo strokovnjaki. V aprila objavljenem poročilu Ameriške akademije za pediatrijo in Združenja otroških bolnišnic, je bilo do takrat v ZDA na novi koronavirus pozitivnih več kot 3,6 milijona otrok, najmanj 297 jih je umrlo. CDC jasno opozarja: covid-19 lahko povzroči hude bolezni pri otrocih in mladostnikih. In še – število tedenskih hospitalizacij otrok in mladostnikov se je od konca junija do sredine avgusta 2021 povečalo za skoraj petkrat, kar sovpada s povečano cirkulacijo zelo prenosljive različice SARS-CoV-2 delta. Pa tudi: stopnje hospitalizacije so bile 10-krat višje med necepljenimi kot med popolnoma cepljenimi mladostniki.

2. Otroci niso superprenašalci virusa.

Otroci lahko prenesejo virus na druge, še posebej, ker pri številnih okužbah pri njih vse mine brez resnejših simptomov. Prav zaradi tega strokovnjaki priporočajo uporabo mask v šolskem okolju. Prav tako je študija pokazala, da so otroci, mlajši od 12 let, lahko superprenašalci virusa. Študija med drugim predstavi verigo širjenja virusa na 226 ljudi v kitajskem mestu Putian, potem ko sta se dva otroka okužila od očeta in okužbo prenesla na 23 sošolcev, potem pa se je okužba razširila še v gospodinjstva sošolcev in v družinskem ter delovnem krogu njihovih bližnjih stikov.

3. So mRNA in vektorska cepiva v tretji fazi kliničnih raziskav in (morebitnih) srednjeročnih in dolgoročnih zapletov po cepljenju še ne poznamo.

Testiranje cepiv v fazi 3. faze se je zaključilo in cepiva so bila odobrena. Istočasno poteka več kliničnih raziskav za različne vrste populacij, sedaj na primer za otroke, za kombinacije z drugimi cepivi. Tudi po zbranih rezultatih se nadaljuje spremljanje ljudi, ki so sodelovali v kliničnem testiranju. Poročilo o zaključku 3. faze enega od testov cepiva Pfizer/Biontech je na primer na voljo TUKAJ.

Izvaja se tudi že spremljanje učinkov cepiva po odobritvi in širši uporabi oziroma farmakovigilanca. Zdaj v varnostne opise cepiv dodajajo tudi zelo redke opažene stranske učinke ter razširitve uporabe za druge populacije.

In kot poudarja dr. Jerala: Pri vseh cepivih v zgodovini je prišlo do neželenih stranskih učinkov najkasneje v dveh mesecih po aplikaciji in ni razloga, da bi za ta cepiva pričakovali drugače, še posebej za mRNA cepiva, kjer se mRNA zelo hitro razgradi, in se ne razmnožuje tako kot virusna RNA.

4. Je natančna sestava cepiv poslovna skrivnost.

Ne drži, natančna sestavina cepiv je bila podana v dokumentih za registracijo, do sestavin cepiva ima dostop tudi javnost. To vključuje tudi celotno nukleotidno zaporedje mRNK cepiv. Opis sestavin cepiva je dostopen TUKAJ.

5. Niso bile opravljane študije genotoksičnosti in kancerogenosti, kljub navajanju potencialno kancerogene substance v mRNA cepivu.

Študije toksičnosti so bile opravljene in priložene registraciji cepiv, prav tako so preverili, da cepiva nimajo reproduktivne toksičnosti. Vse podrobnosti za cepivo Pfizer so TUKAJ.

Dr. Jerala poudarja: Nobena od sestavin cepiva ni genotoksična ali kancerogena, zato takšni testi niso relevantni in jih regulatorji ne zahtevajo za cepiva. V pismu člani iniciative navajajo povezavo na potencialno karcinogenost acetamida, ki pa ga v cepivih ni. Je pa v cepivih 2 [(polyethylene glycol)-2000]- N,N-ditetradecylacetamide, 1,2-distearoyl-sn-glycero-3- phosphocholine), ki je poplnoma druga spojina, čeprav člani iniciative tega očitno ne vedo.