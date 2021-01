12.033 opravljenih testov, 1294 pozitivnih

Pristojni so v Sloveniji včeraj skupno opravili 12.033 testiranj za okužbo z novim koronavirusom, pozitivnih je bilo 1294 ljudi, kažejo podatki Vlade RS in Covid-19 Sledilnika. Od tega je bilo 4506 PCR-testov – pozitivnih je bilo 1005 (22,3 odstotka) in 7527 HAT – okužbo so potrdili pri 289 ljudeh (3,8 odstotka). Skupni delež pozitivnih testov tako znaša 10,8 odstotka.

V Sloveniji ima trenutno 17.451 aktivnih primerov okužbe, kar je za 1,1 odstotka manj kot dan pred tem. Tudi incidenca okužb pada – povprečje zadnjih sedem dni znaša 1243,9 (za 1,8 odstotka manj kot dan poprej). V primerjavi s prejšnjim petkom pa je delež potrjenih primerov manjši za 1,6 odstotka.

Bolnišnično zdravljenje je po podatkih vlade včeraj potrebovalo 1082 covidnih bolnikov, od tega intenzivno nego 169. Iz bolnišnic so v domačo oskrbo odpustili 84 oseb. Sledilnik medtem navaja, da je bilo 934 bolnikov hospitaliziranih na akutnem oddelku, 25 jih je bilo priključenih na respirator, 120 pa intubiranih. Na novo je bilo v bolnišnice sprejetih 76 bolnikov.