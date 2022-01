13 potnikov na letu Italija–Indija pobegnilo iz karantene

Na letalu iz Italije v Indijo je bilo 179 potnikov. Glede na poročila, otroke in dojenčke, bilo naj bi jih 19, niso testirali na koronavirus. Je pa bilo na testiranju pozitivnih 125 odraslih. Vse pozitivne potnike so poslali v institucionalno karanteno, poroča NDTV.

Z letališča v Amritsarju so se pojavili posnetki kaosa, ko je policija poskušala nadzorovati množico, ki je čakala, da zapusti letališče. Mnogi so se spraševali, zakaj so bili pozitivni po negativnih rezultatih covida v Italiji. Vse okužene so nato odpeljali v mestno bolnišnico, od koder pa jih je vsaj 13 pobegnilo. Kot so sporočili iz bolnišnice, naj bi pobegli preslepili zdravstveno osebje in pobegnili, še poroča NDTV.