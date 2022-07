1323 okužb z novim koronavirusom potrdili v četrtek

V sredo je bilo skupno hospitaliziranih 125 bolnikov s potrjeno okužbo, torej zaradi in s covidom-19. To je šest bolnikov več kot v sredo. Na intenzivnih oddelkih je s potrjeno okužbo skupno 12 bolnikov, dva več kot dan prej. Zdravniki so iz bolnišnične oskrbe odpustili 11 bolnikov, umrla sta dva s potrjeno koronavirusno okužbo, je Ministrstvo za zdravje objavilo na družbenem omrežju.

Čeprav so pristojni včeraj potrdili 304 okužbe manj kot v sredo, ko so jih našteli 1627, pa je treba upoštevati, da so Slovenci včeraj opravili manj testiranj na novi koronavirus kot v sredo. Včeraj torej 573 PCR- in 4305 hitrih antigenskih testov, v sredo 660 PCR- in 5034 hitrih antigenskih testov.