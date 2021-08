133 novookuženih, delež pozitivnih testov 8,4-odstoten

Poletje in koronavirus

Pristojni so včeraj opravili 1575 PCR-testov in potrdili 133 okužb z novim koronavirusom. Opravili so tudi 42.440 hitrih antigenskih testov (HAGT), a pozitivne od sredine februarja še dodatno preverjajo z zanesljivejšimi PCR-testi. Delež pozitivnih tako znaša 8,4 odstotka.

V državi imamo po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) trenutno 1418 aktivnih primerov okužbe. Število potrjenih primerov na 100.000 prebivalcev v zadnjih 14 dneh znaša 65, povprečje potrjenih primerov v zadnjih sedmih dneh pa je 114.

Pregled za celotno obdobje:

V Sloveniji smo doslej skupno opravili 1.401.916 PCR-testiranj na okužbo s SARS-CoV-2, od 4. marca 2020 do danes pa še 4.792.952 HAGT. Pri tem smo potrdili 260.041 okužb – 122.769 pri moških in 137.229 pri ženskah.

Z enim odmerkom je bilo doslej cepljenih 938.155 oseb, polno cepljenih (ki so prejeli dva oziroma vse odmerke) pa je 830.823 Slovencev.

Več sledi ...