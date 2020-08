14-dnevna karantena ob vrnitvi iz Hrvaške, obeta se poostren nadzor inšpektorjev

Karantena na meji ne bo odrejena dnevnim in tedenskim migrantom iz Hrvaške, voznikom tovornih vozil in delavcem v mednarodnih prevozih, diplomatom, vsem, ki bodo med državama prehajali zaradi šolanja, tistim, ki bodo odšli na pogreb, zaradi vzdrževanja stikov z ožjimi družinskimi člani, zaradi neodložljivih osebnih opravkov in nekaterim drugim izjemam, ki se morajo v določenem času vrniti v Slovenijo oziroma na Hrvaško. Med izjemami so tako tudi lastniki nepremičnin in plovil na Hrvaškem, ki se morajo v 48 urah vrniti v Slovenijo.

V času karantene, ki traja 14 dni, od doma ne smete – ne v službo in ne v trgovino ali kakršnekoli druge ustanove. Izogibati se morate stikom z drugimi, prav tako pa v vašem domu ne sprejemajte obiskov. Za osebe, ki živijo z vami v skupnem gospodinjstvu in jim karantena ni bila odrejena, velja, da morajo upoštevati priporočila socialnega distanciranja.

Za zagotavljanje osnovnih živil in higienskih potrebščin se s svojci, sosedi ali prijatelji dogovorite, da vam jih priskrbijo in dostavijo na dom.

Če boste v času 14-dnevne karantene brez zdravstvenih težav, lahko po koncu karantene pričnete z vašimi običajnimi aktivnostmi. Testiranje po koncu karantene ni potrebno.

Ali karanteno upoštevate, lahko zdravstveni inšpektor preveri kadarkoli, ni nujno niti, da vaš dom obiščejo samo enkrat. Inšpektorji napovedujejo poostren nadzor, ki bo zdaj osredotočen na mlade, stare od 15 do 34 let."Predvideva se, da so bolj izpostavljeni rizičnemu vedenju, ni pa to nujno. Seveda to ne pomeni, da bomo nadzorovali samo to starostno skupino,"pravi zdravstvena inšpektorica Deana Potza.

Kako je s službo?

V skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val covida-19 morate najpozneje v treh delovnih dneh od odreditve karantene o tem obvestiti delodajalca. Prav tako morate najpozneje v treh delovnih dneh od prejema odločbe o odreditvi karantene delodajalcu posredovati odločbo.