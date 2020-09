14 hematoloških bolnikov se okužilo v bolnišnici, poteka preiskava

Na Severnem Irskem razburja izbruh koronavirusa v bolnišnici Craigavon Area Hospital. Na oddelku za hematologijo se je namreč okužilo kar 14 hematoloških bolnikov, ki imajo že sicer oslabljen imunski sistem. Štirje bolniki so umrli, sedem pa jih je v slabem stanju. Okužil se je še en bolnik na drugem oddelku. Vse bolnike so na zdravljenje v bolnišnico sprejeli brez okužbe in so se okužili šele v bolnišnici.

Poleg bolnikov so okužbo potrdili tudi pri 20 zaposlenih na obeh oddelkih. Zaradi možnega stika z okuženimi so v samoizolacijo poslali še 56 zaposlenih.

Direktor medicinskega centra Southern Health Trust, pod katero spada bolnišnica, Shane Devlin se je okuženim in svojcem preminulih opravičil za izbruh v bolnišnici. "Resnično obžalujemo, da se je to zgodilo," je dejal.

Zdravstveni minister Severne Irske Robin Swann je v ponedeljek napovedal preiskavo o tem, kako se je zgodil izbruh. Vodstvo bolnišnice je dejalo, da bo v popolnosti sodelovalo s preiskovalci. Direktor Devlin je dejal, da bodo temeljito preiskali dogodek, da bodo razumeli, kaj se je zgodilo. "Da se bomo nekaj naučili iz tega, ker se moramo naučiti," je dejal. Ob tem je dejal, da je izbruh v bolnišnici zdaj pod nadzorom. Dejal je, da je najpomembnejše, da natančno ugotovijo, kako je virus prišel na oddelka.

V BiH porast števila okuženih z novim koronavirusom

V Bosni in Hercegovini so v zadnjem dnevu potrdili 299 novih okužb z novim koronavirusom, kar je opazen porast v primerjavi s prejšnjimi tremi dnevi. V preteklem dnevu je zaradi covida-19 umrlo še pet ljudi.

V Federaciji BiH so potrdili 227 novih okužb. Nove okužbe niso potrdili le v Posavskem kantonu. V tej entiteti so potrdili še štiri smrti zaradi covida-19. V Republiki Srbski pa so potrdili 72 novih okužb, od tega 36 v Banjaluki.

Oblasti v BiH se trenutno osredotočajo predvsem na delovanje in ukrepe v šolah, da bi v teh ustanovah preprečili širjenje novega koronavirusa. Vodja inštituta za javno zdravje Republike Srbske Branislav Zeljković je danes zatrdil, da so razmere v šolah pod nadzorom in da jih ne nameravajo avtomatično zapreti, če bo potrjena okužba.