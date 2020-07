14 novih okužb, opravili 919 testiranj

Doslej so v Sloveniji odkrili 2115 okužb z novim koronavirusom, skupaj pa je umrlo 117 bolnikov s covidom-19.

V torek so nove okužbe z novim koronavirusom potrdili v 13 občinah po državi. Dva primera so odkrili v Hrastniku, kjer je žarišče v domu za starejše, po enega pa v Ljubljani, Dravogradu, Celju, Škofji Loki, Ajdovščini, Ilirski Bistrici, Šenčurju, Kočevju, Škofljici, Tišini, Vojniku in občini Dobrova - Polhov Gradec.