14 novih okužb, v bolnišnicah se zdravi 16 oseb

O treh na novo okuženih poročajo z območja Kranja in Murske Sobote, po en nov primer pa imajo v Ljubljani, Vipavi, Ajdovščini, Šentjerneju, Cerkljah na Gorenjskem, Puconcih, Radencih in v Veliki Polani, kažejo podatki, objavljeni na spletnih straneh Covid-19 Sledilnika.

Med okuženimi so tudi trije otroci (starostna skupina do štirih let), dve osebi sta stari med 15 in 24, tri od 25 do 34 in dve med 35 in 44 leti. Po en na novo okuženi spadajo v starostne skupine 45-54, 55-64, 65-74, ena oseba pa je starejša od 85 let.

Direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (MIJZ) Milan Krek je včeraj sicer ocenil, da se je drugi val epidemije covida-19 pri nas že začel, in dodal, da smo trenutno v fazi, ko gremo proti vrhu. Prepričan pa je tudi, da se bo število okužb v prihodnjih dneh stabiliziralo in nato začelo padati. "Če ne bo prišlo kaj vmes," dodaja.