15 italijanskih vojaških zdravstvenih delavcev na pomoč slovenskim bolnišnicam

Priključili se bodo ekipam Slovenske vojske, ki že pomagajo na covidnih oddelkih v štirih bolnišnicah v Sloveniji, in sicer v univerzitetnih kliničnih centrih (UKC) Ljubljana in Maribor, v bolnišnicah v Celju in v Novem mestu. Po informacijah N1, ki je prvi poročal o njihovem prihodu v nedeljo, bodo italijanske zdravstvene ekipe nastanjene v Ljubljani, v bližini UKC Ljubljana.

Za pomoč italijanskih vojaških zdravstvenikov pri oskrbi covidnih bolnikov v slovenskih bolnišnicah sta se 17. novembra na delovnem srečanju v Rimu dogovorila ministra za obrambo Slovenije in Italije Matej Tonin in Lorenzo Guerini .

Tonin je sicer 17. novembra po srečanju z italijanskim kolegom Guerinijem sporočil, da sta se dogovorila, da bo italijanska vojska Sloveniji pomagala s 30 zdravniki in medicinskimi sestrami. V nedeljo pa naj bi v Slovenijo prispelo 15 italijanskih vojaških zdravstvenih delavcev.

Slovenske bolnišnice so namreč v luči visokih okužb in števila covidnih bolnikov pod hudim pritiskom. Kot smo že poročali, se soočajo tudi s pomanjkanjem zdravstvenega kadra, številni so zaradi izgorelosti tudi v bolniškem staležu, in pomanjkanjem covidnih postelj. Kot so dodatno pojasnili na ministrstvu za obrambo, sta ministra ob začetku pogovorov izmenjala informacije o trenutnem stanju glede okuženih bolnikov in boju proti covidu-19.

Tonin je ob tem italijanskega kolega zaprosil za pomoč z zdravstvenim osebjem. Minister Guerini je po navedbah obrambnega ministrstva dejal, da na podlagi italijanskih izkušenj razume trenutno situacijo v Sloveniji in ponudil tovrstno pomoč.