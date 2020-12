150 evrov za študente. ŠOS: Ne potrebujemo miloščine

Študentska organizacija Slovenije ob sprejemu PKP 7 vladi sporoča, da mladi ne potrebujejo miloščine, ampak sistemske rešitve, ki so ključne za prihodnost generacije.

Tako so zapisali v odzivu, potem ko je vlada potrdila predlog sedmega protikoronskega zakona in v njem študentom, enako kot marca, namenila enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 evrov.

"Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) je že marca opozarjala, da je takšen ukrep nesorazmeren, glede na vpliv epidemije na študentsko in dijaško populacijo. Vseeno je ta ukrep podprla in pričakovala, da bo to le eden izmed mnogih, ki bo namenjen mladim v prihajajočih mesecih,"pravijo. A se to ni zgodilo.



"ŠOS je v času od razglasitve epidemije marca letos Vladi RS v sprejem predlagal 39 ukrepov, ki bi študentom in njihovim družinam olajšali čas epidemije. S strani pristojnih ministrstev je le redko prejel odziv. Ta je bil praviloma negativen. Tudi za PKP 7 so vsem pristojnim ministrstvom poslali 17 ključnih predlogov za ureditev položaja študentov in mladih. Odziva ni bilo, so pa iz medijev izvedeli, da je vlada študentom v PKP 7 ponovno namenila le 150 evrov," poudarjajo v ŠOS.



V ŠOS menijo, da je ponovitev tega ukrepa in ignoranca resničnih problemov, s katerimi se sooča ta generacija, očiten znak, da je ta vlada izgubila stik z realnostjo, v kateri zaradi epidemije živijo mladi. "Izogibanje številnim pozivom za srečanja in sklica ustreznih organov, kjer bi vlada skupaj s predstavniki mladih našla ustrezne rešitve, še dodatno kaže na to, da tej vladi ni mar za mlade,"ocenjujejo.



V ŠOS so prepričani, da so potrebni "sistemski in ne enkratni ukrepi, saj tudi epidemija ni enkraten pojav": "Študenti so v letu 2020 izgubili velik del prihodkov iz študentskega dela. Obseg opravljenega študentskega dela se je v letu 2020 znižal za okoli 30 odstotkov, s čimer se je bruto prihodek dijakom in študentom zmanjšal za 75 milijonov evrov. Glede na to, da so od študentskega dela najbolj odvisni študenti z visokimi stroški študija (izredni in tuji študenti, študenti, ki imajo visoke stroške najemnin in študenti, ki preživljajo lastno družino), je vsak tretji študent soočen s tveganjem, da bo študij moral prekiniti."



"Dodatek je začetek, je pa absurdno nizek,"pravi Klemen Peran,predsednik ŠOS. "Predlagali smo, in to še vedno zagovarjamo, da bi morali študenti, ki si ne morejo privoščiti nakupa računalniške opreme, prejeti 600 evrov subvencije, isto predlagamo tudi za učence in dijake," dodaja.