PRENOS V ŽIVO: 1619 novih okužb, umrlo 19 covidnih bolnikov

Po podatkih Covid-19 Sledilnika sledilnika so pristojni v Sloveniji včeraj na okužbo z novim koronavirusom skupno opravili 37.299 testiranj (4536 PCR in 32.763 HAT). Pri tem so potrdili 1619 novih okužb - pozitivnih je bilo 911 PCR testov (delež pozitivnih pri tem načinu testiranja je bil torej 20,1 odstotka) in 708 hitrih antigenskih testov (teh je bilo pozitivnih 2,2 odstotka).

Kot je na novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni covid-19 dejala vladna govornica Maja Bratuša, se je včeraj testiralo tudi 18.080 šolnikov, od tega so okužbo potrdili pri 240 osebah - pozitivnih je bilo 1,3 odstotka testov. Testiranje je po njenih besedah tudi včeraj potekalo brez težav.