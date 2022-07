1627 okužb z novim koronavirusom potrdili v sredo

119 bolnikov s potrjeno okužbo je bilo skupno hospitaliziranih v sredo, torej zaradi in s covidom-19. To je 12 bolnikov več kot v torek. Na intenzivnih oddelkih je s potrjeno okužbo skupno 10 bolnikov, enako število kot dan prej. Iz bolnišnične oskrbe so bili odpuščeni štirje bolniki, umrl ni noben, je ministrstvo za zdravje objavilo na družbenem omrežju.