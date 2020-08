17 novih okužb, ena oseba umrla

V bolnišnicah se zdravi 23 oseb, dve sta na intenzivni negi in priključeni na respirator. Eno osebo pa so iz bolnišnice odpustili v domačo oskrbo.

Sedem na novo okuženih prihaja z območja Ljubljane, po en nov primer pa so potrdili v Grosupljem, Kamniku, Novem mestu, Kopru, Medvodah, Šenčurju, Renče - Vogrskem, Staršah, Šentjurju in Žalcu.

Največ (pet) novih okužb spada v starostno skupino med 15 in 24 leti, s štirimi primeri okužbe pa starostna skupina med 25 in 34. let, pa kažejo podatki, objavljeni na spletni strani Covid-19 Sledilnika.

Doslej smo skupno tako potrdili 2272 okužb, število trenutno aktivnih je 171 (največ - 55 - v Osrednjeslovenski regiji).

Iz Hrastnika pa so sporočili, da je včeraj umrla ena oskrbovanka tamkajšnjega doma starejših, ki je bila na zdravljenju v UKC Maribor. Zaradi slabega zdravstvenega stanja pa je bila še ena oskrbovanka včeraj hospitalizirana v UKC Ljubljana.