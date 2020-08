18 novih okužb, največ v Šmarju pri Jelšah

Po podatkih Covid-19 Sledilnika so v torek največ novih okužb potrdili v Šmarju pri Jelšah, ki je bilo v prvem valu epidemije eno izmed večjih žarišč virusa pri nas. Tam so potrdili tri okužbe. Sledita Ljubljana in Kranj z dvema novima primeroma. Po eno okužbo so odkrili še v Rogaški Slatini, Rogatcu, Velenju, Celju, Postojni, Vipavi, Polzeli, Igu, Pesnici in Tržiču. Okužen je tudi tuji državljan.

Štiri nove okužbe so potrdili v starostnih skupinah 15-24 let, 25-34 let in 55-64 let. Trije novi okuženi so stari med 35 in 44 let, dva pa med 65 in 74 let. Ena okužena oseba je starejša od 85 let, še kažejo podatki Covid-19 Sledilnika.

V hrastniškem domu starejših brez novih okužb

Iz občine Hrastnik so sporočili, da so v torek tam odvzeli tri brise, vsi so bili negativni. Vse tri brise so sicer odvzeli izven Doma starejših Hrastnik, tako da podatki o stanju v domu ostajajo nespremenjeni.

V domu zaradi kadrovske stiske trenutno pomagajo zdravstveni delavci iz šest domov oziroma bolnišnic, in sicer iz Doma starejših občanov Ljutomer, Doma starejših občanov Metlika, Splošne bolnišnice Trbovlje, Doma Lukavci, Centra starejših Gornji grad in Centra starejših Trnovo.