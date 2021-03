21 izvajalcev, tudi NIJZ, cepilo brez upoštevanja strategije

Kršitve so ugotovili v Kliniki Golnik, v Kirurškem sanatoriju Rožna dolina, na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ), na Onkološkem inštitutu Ljubljana, v Ortopedski bolnišnici Valdoltra, v psihiatričnih bolnišnicah Begunje in Ormož, v splošnih bolnišnicah Nova Gorica, Jesenice in Novo mesto, v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, v zasebni ambulanti Sajovič Erna, v Zdravstvenem domu Center, pa tudi v zdravstvenih domovih Domžale, Grosuplje, Ilirska Bistrica, Koper, Ljutomer, Tolmin in Velenje ter zdravstvenem domu osnovno varstvo Nova Gorica.

Inšpektorji so obiskali tudi Zdravstveni dom v Kočevju, na katerega so se v zadnjem času vsule kritike nekaterih, saj so precepili bistveno več ljudi kot drugod, tudi že mlajše in zdrave posameznike. Na inšpektoratu so pojasnili, da nadzor v Kočevju še ni zaključen.