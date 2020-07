23 novih okužb, domovi za starejše občane ogrožena območja

Trenutno je hospitaliziranih 12 bolnikov, kar je eden več kot dan prej. Nihče od njih ni potreboval intenzivne nege, eno osebo pa so odpustili v domačo oskrbo, kažejo vladni podatki. Doslej so skupno potrdili 1739 okužb, umrlo pa je 111 bolnikov s covidom-19.

Na današnji novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni covid-19, ki jo bomo neposredno prenašali ob 11. uri, bodo sodelovali predstojnik Centra za nalezljive bolezni v NIJZ Mario Fafangel, direktor Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik dr. Aleš Rozman in vladni govorec, veleposlanik Jelko Kacin.

Na zelenem seznamu znova Francija in Češka

Vlada je na zeleni seznam epidemiološko varnih držav znova uvrstila Francijo in Češko z izjemo moravsko-šlezijske regije. Odločitev je z današnjim dnem v veljavi. Francija in Češka sta bili skupaj s Hrvaško na t. i. rumeni seznam uvrščeni v soboto.

Kot so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje, je vlada odločitev sprejela po seznanitvi z oceno epidemiološke situacije Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Osebe, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v državi na zelenem seznamu in prihajajo iz teh držav, lahko v Slovenijo vstopijo brez omejitev in karantene.

V skladu z odločitvijo vlade pa na rumenem seznamu ostaja moravsko-šlezijska regija na vzhodu Češke.

Držijo se ukrepov: raziskava v 84 podjetjih ni razkrila primerov okužb

Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa je v času epidemije opravil analizo slovenskih podjetij na temo soočanja s koronsko krizo in vpliva na njihovo proizvodnjo. Ugotovili so, da so podjetja dosledno upoštevala nasvete stroke, vseeno pa opozarjajo na morebitni drugi val, zaradi katerega podjetja ne smejo opustiti sprejetih ukrepov.

Predstojnica inštituta Metoda Dodič Fikfak je dejala, da so se po opravljenem prvem koraku podjetja zelo dobro organizirala in ustvarila krizno skupino, ki je v času epidemije skrbno bdela nad izvajanjem zaščitnih ukrepov. Glavni podatek pa je ta, da podjetja v analizi niso zabeležila niti enega primera okužbe z novim koronavirusom.

Hkrati opozarja, da se lahko položaj ob morebitnem drugem valu in neupoštevanju zaščitnih ukrepov zaostri. "V vmesnem času od preklica epidemije in pred drugim valom, ki bo skoraj zagotovo prišel, so oziroma bi lahko ljudje kar malce pozabili na to, kar se že dogaja, saj so opustili določen način obnašanja. To se ne sme zgoditi. Zato smo se z Gospodarsko zbornico Slovenije (GZO) dogovorili, da posnamemo primere dobre prakse v podjetjih v času epidemije," je dodala Dodič Fikfakova.