250 mladoletnih prejelo vektorska cepiva, nadzori še v teku

V lanskem letu je 250 mladoletnih prejelo vektorska cepiva proti covidu-19, čeprav ta za mlajše od 18. let niso registrirana. Strokovni nadzori nad temi primeri cepljenja pri zdravniški zbornici še potekajo. Ministrstvo za zdravje je ob tem prejelo 34 vlog za odškodnine zaradi zapletov po cepljenju proti covidu-19, a noben postopek še ni zaključen in nobena odškodnina še ni bila izplačana.

icon-expand Cepljenje otrok FOTO: Shutterstock

Da z vektorskimi cepivi proti covidu-19, ki so registrirana in jih je Evropska agencija za zdravila (EMA) odobrila le za starejše od 18 let, množično cepijo tudi mladoletne, so v v začetku oktobra lani opozorili mediji. Na podlagi tega je zdravstveni inšpektorat šel v nadzor in iz elektronskega registra cepljenja ugotovil, da naj bi bodisi cepivo AstraZenece ali Janssna prejelo 272 mladoletnih. Zdravstveni inšpektorat je - kot izhaja iz letnega poročila - ugotovil, da 19 mladoletnih ni več razpolagalo s cepilnim kartončkom, iz katerega bi bilo možno preveriti, s katerim cepivom je bil cepljen. So pa vendar te osebe podale izjavo, da so bile cepljene z vektorskim cepivom - 14 oseb z Janssnom, pet oseb pa z AstraZeneco. Pri 231 osebah je bilo cepivo, navedeno na kartončku, identično zapisu v bazi Elektronskega registra cepljenih oseb (eRCO). Od teh je bilo 195 oseb cepljenih s cepivom Janssen, 36 oseb pa s cepivom AstraZeneca.

Po podatkih NIJZ je bilo doslej proti covidu-19 z vsaj enim odmerkom cepljenih 1.221.677 ljudi v Sloveniji. Z enim odmerkom je cepljenih 37.725 mladoletnih, ki so starejši od 12 let, z dvema 35.412. Med mlajšimi od 12 let je z enim odmerkom cepljenih 2357, z dvema 1801 otrok.

Tako je bilo 250 mladoletnih tudi dejansko cepljenih z vektorskim cepivom, čeprav ne bi smeli biti, v ostalih primerih je šlo za administrativne napake. Zdravstveni inšpektorat je zadevo predal na Zdravniško zbornico Slovenije in Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije, predlagajo izvedbo strokovnih nadzorov. Na zdravniški zbornici pravijo, da nadzori še potekajo. Cepljenje z Janssnom tudi po začasni zaustavitvi cepljenja s tem cepivom Cepljenje s cepivom Janssen je bilo po smrti mlade ženske s 29. septembrom začasno ustavljeno. A tudi po tem datumu je bilo v elektronski register cepljenih vnešenih 18 cepljenj s tovrstnim cepivom. Izkazalo se je, da so bile vse cepljene osebe polnoletne, pri čemer se jih je s tem cepivom osem cepilo na izrecno lastno željo. V ostalih primerih pa je šlo za administrativne napake pri vpisu v elektronskih register, torej so v sistem vnesli napačno cepivo.

Podanih 34 vlog za odškodnino po cepljenju, nobena še izplačana Deseti protikoronski zakon, sprejet konec lanskega leta, je omogočil tudi denarne odškodnine za škodo, ki je pri posamezniku nastala osebi zaradi cepljenja proti covidu-19 in uporabe ali aplikacije zdravila za zdravljenje covida-19. Možnost uveljavljenja odškodnine pa velja tudi za čas pred uveljavitvijo zakona. Na Ministrstvu za zdravje so za 24ur.com pojasnili, da so doslej prejeli 34 vlog za uveljavljanje denarne odškodnine, vse se nanašajo na cepljenje proti covidu-19. A noben postopek še ni bil zaključen in nobena odškodnina še ni bila izplačana.