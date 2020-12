Sedmi paket prinaša zamrznitev minimalne plače in dodatek za upokojence

Kot zahtevajo delodajalci, se naj minimalna plača 1. januarja 2021 ne bi zvišala. Nova formula za njen izračun naj bi bila uveljavljena šele 1. aprila, vendar bi šlo nato to zvišanje do konca septembra v breme države, je razvidno iz osnutka predlogov ukrepov, ki naj bi jih vključili v sedmi protikoronski zakon.

Solidarnostni dodatek za upokojence in družine z najnižjimi prejemki

Upokojenci z najnižjimi pokojninami, to je do 714 evrov, naj bi solidarnostni dodatek prejeli skupaj z decembrsko pokojnino. Predviden je v treh različnih višinah, to je 130, 230 in 300 evrov. Družinam z najnižjimi prejemki pa namerava država izplačati solidarnostni dodatek v višini 50 evrov na otroka.

Za čas od oktobra do konca epidemije se vrača mesečni temeljni dohodek za verske uslužbence, in sicer po 700 evrov na mesec. Trajno naj bi se tudi izenačila višina izplačila prispevkov za socialno varnost verskih uslužbencev in samozaposlenih v kulturi.

27. decembra in 3. januarja trgovine odprte

Čeprav morajo biti trgovine ob nedeljah zaprte, pa sta predvideni dve izjemi - 27. decembra in 3. januarja. V nasprotnem primeru bi bile trgovine zaprte tri dni skupaj, kar pa pomeni večji obisk in s tem večjo možnost za okužbe v obdobju pred in po tem.

Pri delnem kritju fiksnih stroškov podjetij, ki ga je uveljavil šesti protikoronski zakon, so predvidene spremembe v smeri hitrejšega prejema pomoči in večje dostopnosti. Podjetja s področja turizma in gostinstva bodo v primeru upada prihodkov za več kot 70 odstotkov lahko dobila povračilo teh stroškov do višine 2000 evrov mesečno na zaposlenega in ne zgolj 1000 evrov, kot velja za vsa ostala.

Predvideni so še nekateri popravki veljavne protikoronske zakonodaje, med drugim delodajalcem pri uveljavljanju subvencioniranja čakanja na delo ne bo treba več dokazovati, da imajo poravnane vse dajatve. Se pa uvajajo kazni za predložitev lažne izjave pri uveljavljanju tega ukrepa.