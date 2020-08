Ob 856 testiranjih 29 novih primerov okužbe: prvič v Borovnici in Kostanjevici na Krki

Hospitaliziranih je bilo 19 oseb (deset v UKC Ljubljana in devet v UKC Maribor), dve sta po potrebovali intenzivno nego in pomoč respiratorja. Pet oseb pa so odpustili v domačo oskrbo. Umrl ni nihče.

Največ novih primerov so včeraj potrdili na območju Ljubljane (pet), po dva pa v Ribnici, Domžalah, Slovenj Gradcu in Črnomlju. Po en primer okužbe so zaznali na območju Kranja, Celja, Ilirske Bistrice, Iga, Kopra, Trbovelj, Ivančne Gorice, Nove Gorice, Sežane, Škofje Loke, Tržiča, Borovnice, Dupleka, Kostanjevice na Krki, Kungote in Pirana. Tudi tokrat gre torej za precej razpršene okužbe - včeraj so jih potrdili v kar 21 občinah, od tega v dveh (Borovnica in Kostanjevica na Krki) sploh prvič.

Znova pa je največ novookuženih med mladimi - po 11 v starostnih skupinah od 15 do 24 leta in od 25 do 24 leta.