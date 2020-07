300 maturantov na izlet na Hrvaško, stroka svari: to je neodgovorno

300 maturantov treh slovenskih gimnazij se je z avtobusi odpravilo na zaključni izlet na zasebni hrvaški otok. Organizator sicer zatrjuje, da bodo upoštevali vsa navodila, stroka pa svari: takšno ravnanje je neodgovorno.

Kljub vse ostrejšim pozivom, naj bomo previdni pri potovanjih v druge države, še posebej na Hrvaško, ter naj se izogibamo večjim skupinam in nočnemu življenju, se je danes zjutraj 300 maturantov novogoriške, kočevske in škofjeloške gimnazije odpravilo na maturantski izlet. Prvotna lokacija je sicer bila Grčija, a so destinacijo spremenili in se odpravili na hrvaški zasebni otok Obonjan. Organizator izleta Mondial zatrjuje, da bodo upoštevali vsa navodila, ter da je otrokom vendarle treba malo zaupati. Stroka pa opozarja: To je tempirana bomba.

icon-expand Na maturantski izlet na zasebni hrvaški otok Obonjan je potovalna agencija Mondial danes odpeljala 300 slovenskih dijakov. (Slika je simbolična.) FOTO: Dreamstime

Nasmejani, s potovalkami in zaščitnimi maskami. Čeprav bo tokratni maturantski izlet drugačen kot prejšnja leta, so se ga dijaki danes zjutraj v Postojni zelo veselili. "Komaj čakamo," so nam pripovedovali. "Da se malo sprostimo zdaj po maturi in da uživamo, vsaj malo. Se bomo imeli dobro."

Strokovna skupina je predlagala, naj vlada Hrvaško uvrsti na rdeči seznam. Kljub temu je na hrvaški otok Obonjan danes odpotovalo 300 dijakov. Do konca poletja jih bo tja odšlo še več kot 4000.

Agencija Mondial je 300 dijakov odpeljala na zasebni otok na Hrvaško, kjer zagotavljajo, da bo varnost na prvem mestu. "Ta maturantski izlet ne bo takšen, kot smo ga bili navajeni. To bo bolj letovanje, ekskurzija s popolnoma drugačnim programom,"zatrjuje Andrej Kačič, izvršni direktor agencije. Ekskurzija, ki pa skrbi predvsem stroko, saj je vsem jasno, da bodo najstniki težko držali razdaljo in na vročem otoku nosili maske. Sami sicer pravijo, da se bodo potrudili. "To je potencialno tempirana bomba. Med temi maturanti je lahko nekdo, ki je bil predhodno nekje drugje, na eni drugi zabavi in je okužen, in bomo imeli potem 300 kontaktov," pa meni infektologinja Mateja Logar iz Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana. A na Mondialu mirijo: dijaki so pred vstopom na avtobus morali pokazati podpisano izjavo, da v zadnjih 14-dnevih niso imeli simptomov okužbe, prav tako so jim izmerili temperaturo, ki ni smela preseči 37,5 stopinj Celzija.

Kot zagotavljajo v agenciji, maturanti stikov z domačini in drugimi turisti na otoku nimajo, prav tako jih bodo razdelili na manjše skupine, dnevno jim bodo merili temperaturo. Namesto norih zabav naj bi dijaki imeli na voljo jogo, različne delavnice in tako dalje. A stroke ti argumenti ne prepričajo, zato vztraja, da gre za neodgovorno potezo, maturantski izlet pa se lahko kaj kmalu spremeni v tempirano bombo. Agencija pa na drugi strani miri, da je poskrbljeno za vse varnostne ukrepe. Ni pa to edini maturantski izlet, ki bo letos, Mondial je Obonjan zasedel za celo poletje, prav zaradi maturatskih izletov, kamor nameravajo do jeseni skupaj odpeljati več kot 4000 slovenskih dijakov.