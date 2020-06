300 testiranj, štiri nove okužbe

V soboto pa so sicer pri nas opravili 625 testiranj za novi koronavirus, devet oseb je bilo pozitivnih. Tri nove okužbe so zabeležili v koprski občini, po eno novo okužbo pa v Škofji loki, Škofljici, Grosupljem, Kanalu, Mariboru in Ravnah na Koroškem.

V Sloveniji so doslej skupaj potrdili 1585 primerov okužb z novim koronavirusom, umrlo pa je 111 ljudi s covidom-19.