3740 opravljenih nadzorov, tudi na dodatnih 52 cepilnih mestih

Samo zdravstveni inšpektorat je od tega opravil 1047 nadzorov, izrekel pa devet prekrškovnih sankcij, 70 opozoril in 10 upravnih ukrepov, so sporočili z Ministrstva za zdravje RS.

Inšpektorji so ob tem izrekli 34 prekrškovnih sankcij, 335 opozoril po Zakonu o prekrških in 126 upravnih ukrepov.

Vlada se je ob tem seznanila tudi s Poročilom o izvajanju nadzora cepljenja proti Sars-CoV-2 . Zdravstveni inšpektorat RS je v obdobju od 20. do 22. januarja začel inšpekcijski nadzor na dodatnih 52 cepilnih mestih, na katerih se izvaja cepljenje proti covidu-19. V okviru inšpekcijskih nadzorov je inšpektorat pri izvajalcih cepljenja pridobival podatke o številu zaprošenih odmerkov cepiva po posameznih cepilnih mestih, številu prejetih odmerkov po posameznih cepilnih mestih, številu izvedenih cepljenj po posameznih cepilnih mestih, strukturi cepljenih oseb in vnosu opravljenih cepljenj v Elektronski register cepljenih oseb in neželenih učinkov po cepljenju (eRCO).

Vlada je obravnavala tudi Poročilo o ukrepih Policije za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. Od 19. do 25. januarja je Policija prejela 73 prijav o kršitvah odloka, lastnih ugotovitev o kršitvah je bilo 1043. Izrekla je 693 opozoril ali ukazov po ZNPPol ali ZNB in uvedla 473 prekrškovnih postopkov po ZNB (PKP5).

Kot so ob tem sporočili z Ministrstva za notranje zadeve RS (MNZ), je Policija je v tem obdobju na meji izdala 6419 potrdil o napotitvi v karanteno na domu, kar je za 49 odstotkov več kot teden prej. Glede na državo prihoda je bilo največ napotitev v karanteno na domu za osebe, ki so pripotovale iz Bosne in Hercegovine (3923), Kosova (756), Hrvaške (482) in Srbije (352).

V tem obdobju so policisti obravnavali tudi 39 oseb, ki so nezakonito prestopile državno mejo. Letos do 25. januarja je Policija obravnavala šest primerov, v katerih so prijeli osem tihotapcev ljudi (sedem tujcev in enega slovenskega državljana) z 31 nezakonitimi migranti. Zoper šest tihotapcev ljudi je bil odrejen pripor.

Pregled razpoložljivosti inšpektorjev in nujnih nalog inšpekcij

Na včerajšnji seji je vlada ob tem opravila še pregled razpoložljivosti inšpektorjev in nujnih nalog inšpekcij v obdobju med 18. in 24. januarjem.

Kot so ob tem navedli na Ministrstvu za javno upravo RS, gradivo vsebuje podatke o razpoložljivih inšpektorjih, nujnih nalogah inšpekcij ter izrečenih ukrepih in opravljenih nadzorih na inšpektorja v omenjenem obdobju - in sicer v zvezi z izvajanjem inšpekcijskega nadzora na podlagi določb Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije v zvezi z Zakonom o nalezljivih boleznih.

V tem času se je povečalo skupno število opravljenih nadzorov na inšpektorja (9,8) glede na predhodni teden (9,7), s tem, da so občutno višje število nadzorov na inšpektorja opravili na Inšpektoratu RS za delo, Inšpektoratu RS za šolstvo in šport in Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR). Prav tako se je povečalo skupno število izrečenih ukrepov na inšpektorja (1,3) glede na predhodni teden (1,2), pri čemer se je število izrečenih ukrepov povečalo pri istih prej navedenih inšpektoratih oziroma inšpekcijah.