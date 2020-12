431 novih okužb, intenzivno nego potrebuje 208 bolnikov

Vlada je sicer sinoči odločila, da bo od 15. do 23. decembra v omejenem obsegu sproščen javni potniški promet, odpirajo se frizerski saloni, cvetličarne, avtopralnice in kemične čistilnice. V osrednjeslovenski, goriški, obalno-kraški in gorenjski statistični regiji bo uporabnikom aplikacije #Ostanizdrav dovoljeno gibanje zunaj občine prebivališča.

Kot je sporočil premier Janez Janša, se v omenjenih štirih regijah odpirajo tudi trgovine z obleko, obutvijo in športno opremo ter avtosaloni. V vseh regijah pa bo omogočeno tudi izvajanje higienske nege (razen dejavnosti salonov za nego telesa in dejavnosti piercinga, tetoviranja in podobnih postopkov) ter bančnih, zavarovalniških in drugih finančnih storitev.