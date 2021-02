416 novih okužb, 566 hospitaliziranih: se kmalu obeta prehod v rumeno fazo?

Pristojni so včeraj opravili 2067 PCR-testov in potrdili 416 novih okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih je tako znašal 20,1 odstotka, navaja covid-19 sledilnik. Opravili so tudi 8136 hitrih antigenskih testov (HAT), a vse pozitivne izide teh od prejšnje sobote dodatno preverjajo še s PCR-testi.