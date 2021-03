43-letna onkološka bolnica ne more do cepiva, čeprav cepijo že zdrave mlajše

Nič nimam proti strategiji cepljenja, ampak naj se je tudi držijo! To so besede 43-letne onkološke bolnice, ki še vedno ni prišla do prvega odmerka cepiva, medtem ko denimo v Hrastniku že cepijo mlajše od 40 let, pa niso na prioritetnem seznamu. Po drugi strani pa se je le dobra polovica srednješolskih učiteljev pripravljena cepiti, manj kot polovica v osnovnih šolah, v vzgojiteljskih vrstah pa je prepričanih le 30 odstotkov. Kaj na to pravita vodja posvetovalne skupine za cepljenje Bojana Beović in dr. Štrukelj s fakultete za farmacijo?

Strategija cepljenja. Na papirju dobra, v praksi žal ne povsod, kar je izkusila tudi 43-letna onkološka bolnica, ki sicer ni imela nikakršnih težav s tem, da mora na svoj odmerek počakati. Vse dokler ni izvedela, da se mlajši zdravi že cepijo. Kot pojasnuje, se je sama že decembra prijavila tako na e-upravi in pri svoji osebni zdravnici. In kako se šele počutijo tisti, ki so se prijavili le na portal e-uprava, potem pa šele predvčerajšnjim izvedeli, da je relevantna le prijava pri osebnem zdravniku? Kljub temu, da je onkološka bolnica to storila, cepiva pred ponedeljkovo operacijo ne bo dočakala, pa bi ga po navodilu iz onkologije morala. Kot pojasnjuje, ji je osebna zdravnica zatrdila, da je, da bi prišla na vrsto za cepljenje premlada, da je premlada kljub temu, da je tudi v rizični skupini.

Kljub temu, da je onkološka bolnica to storila, cepiva pred ponedeljkovo operacijo ne bo dočakala, pa bi ga po navodilu iz onkologije morala.

Dr. Bojana Beović, vodja posvetovalne skupine za cepljenje, je v oddaji 24UR ZVEČER glede tega primera pojasnila:"Težko vam podrobno razložim, kako je prišlo do tega konkretnega primera. Že pred desetimi dnevi je sicer posvetovalna skupina predlagala, da bi se ranljivi bolniki cepili v bolnišnicah, saj bi lahko tam hitreje cepili te bolnike. Če se ti namreč cepijo pri izbranih zdravnikih, se lahko pri nekaterih zgodi, da ima zdravnik zelo malo kandidatov iz prioritetnih skupin in so tako ti na vrsti prej, pri drugem, ki ima večjo gnečo, pa bi isti kandidat prišel na vrsto kasneje." Kakšna pa je 'normalna reakcija na cepljenje'? 'Slabše počutje 24ur po cepljenju z AstraZeneco je nekoliko izrazitejše, a to je pozitivno' Na cepljenje številni sploh ne pridejo. Da cepilna konunikacija šepa pa je dokazal tudi velenjski primer, kjer je ena od osnovnih šol ostala zaprta, razlog pa od 34 cepljenih s cepivom AstraZenece, je kar 26 učiteljev moralo ostati doma zaradi reakcije po cepljenju. Borut Štrukelj s Fakultete za farmacijo poudarja, da mora biti vsako cepivo varno in učinkovito. Varnost je na prvem mestu. Vsako cepivo pri posamezniku povzroči nekatere neprijetne učinke, a to je pravzaprav pozitiven učinek po vnosu cepiva. Pri cepivu AstraZeneca je reakcija po cepljenju morda nekoliko bolj izrazita, a s to reakicjo moramo živeti kratek čas, običajno ne več kot 24 ur: "To je pozitiven učinek, naš organizem je torej začutil tujek in začel reagirati. Naslednji dan se lahko počutimo, kot pravijo nekateri 'kot bi nas povozil vlak', to se pravi lahko začutimo hudo utrujenost, a ta naslednji dan izzveni in je povsem običajna,"pojasnjuje dr. Štrukelj. Kot poudarja, moramo razumeti, kako delujejo cepiva:"Če ima človek namreč po cepljenju takšen odziv, je to zelo pozitivno, to pomeni, da je imunski sistem zelo aktiven, torej telo dobro reagira in to statistično pomeni boljšo zaščito," je poudaril.

'Pri cepivu AstraZeneca je reakcija po cepljenju morda nekoliko bolj izrazita, a s to reakcijo moramo živeti kratek čas, običajno ne več kot 24 ur'

Močnejša kot bo torej reakcija, verjetneje je, da bo nastalo tudi več protiteles in bolj bo ta posameznik zaščiten, je sklenil dr. Štrukelj. O nekoliko močnejšem odgovoru organizma, višji temperaturi in slabšem počutju, poročajo pri vektorskih cepivih,med katere spadajo AstraZeneca, Sputnik V in cepivo Johnson & Johnson, a nekateri tudi pri cepljenju s Pfizerjem ali Moderno poročajo o takšnem odzivu, še dodaja. Pojasnil je tudi napoved Jelka Kacina o tem, da bi lahko s cepivom AstraZeneca začeli cepiti tudi starejše od 65 let: "V kliničnih študijah AstarZenece je bilo vključenih le osem odstotkov starejših od 65 let, že pri cepivu Johnson in Johnson pa je bilo vključenih 30 odstotkov starejših od 65 let, zato je zaradi manjšega deleža vključenih v tej starostni skupini morda bolj primerno, da se AstraZeneca uporablja za mlajše od 65 let. A lahko se uporablja tudi za starejše, čeprav je njihov imunski odziv sicer lahko počasnejši in bo tudi učinkovitost cepiva posledično lahko nekoliko manjša."

Stranske učinke je sicer NIJZ zaznal pri vseh treh cepivih. 14 resnih pri Pfeizerju, pri Moderni in AstraZeneci ne. Šest smrti je med 14 resnimi zapleti, v treh primerih, kjer so bila pridružena tudi predhodna kronična stanja, je komisija zdravstvenega ministrstva ugotovila, da je povezava s cepljenjem malo verjetna, tri še preiskujejo. Medtem pa odmerki do kritičnih skupin zamujajo.