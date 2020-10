44-letnik na intenzivni negi: Zaradi bolečin se nisem mogel niti premakniti

Žena ga je odpeljala na urgenco, kjer so ga pregledali in mu vzeli bris za novi koronavirus. Izkazalo se je, da je pozitiven, zato so ga urgentno odpeljali na infekcijsko kliniko.

Univerzitetni klinični center Ljubljana je objavil zgodbo enega od bolnikov, pri katerem so se pri okužbi s koronaivirusom pojavili zapleti.

Blago slabost je 44-letnik začutil že na poti na delo v Nemčiji, a je sklepal, da ne gre za nič hujšega. "Moje počutje je bilo vse slabše, pešal sem in kmalu izgubil okus in vonj, nato pa je odšel še apetit. Zmogel sem le kaj popiti in pojesti kakšen kos sadja," se spominja prvih znakov okužbe, ko še ni posumil, da bi lahko šlo za covid-19.

Tri dni je celo hodil na delo in čakal, da se stanje izboljša."Mislil sem, da sem pač prehlajen, saj sem imel bolečine v mišicah, ne pa tudi vročine. A hkrati se mi je zdelo, kot da mi gorijo pljuča," je pojasnil.

Ob koncu tedna se njegovo počutje še vedno ni izboljšalo, še vedno ni imel ne energije niti želje po hrani. Odločil se je, da se bo vrnil v Slovenijo in doma vzel nekaj običajnih zdravil za lajšanje znakov prehladnih obolenj. Po nekaj urah in obilnem potenju se mu je zdelo, da bo morda le šlo na bolje, a kmalu se je vrnila oslabelost.

Zaradi bolečin se ni mogel več niti premikati, čutil je, kot da se mu pljuča "zapirajo", nekaj mu je pritiskalo nanje in dihanje je bilo vse bolj oteženo. Žena ga je odpeljala na urgenco, kjer so ga pregledali in mu odvzeli bris za novi koronavirus. Izkazalo se je, da je pozitiven, zato so ga urgentno odpeljali na infekcijsko kliniko.

Zdaj je tam že sedem dni, od tega je tri dni preživel na enoti intenzivne terapije, kjer so mu dodajali kisik. Kot so še zapisali iz UKC Ljubljana, je oboleli med pogovorom še vedno veliko kašljal, a dodal, da se počuti že "desetkrat bolje".

Bolnik je sicer dejal, da že 30 let ni bil pri zdravniku, saj je "zdrav kot riba". Glede tega, kje se je okužil, lahko samo ugiba. Pred okužbo nekaj časa ni delal, njegov edini izhod med ljudi zunaj njegovega kroga najbližjih pa so bili redni nakupi v trgovini.