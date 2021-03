53 odstotkov prebivalcev meni, da ukrepi posegajo v njihovo osebno svobodo.

Na Inštitutu za raziskovanje trga in medijev, Mediana, so v raziskavi, ki so jo izvedli med 23. in 24. marcem, ugotovili, da je delež tistih, ki za svoje življenje in življenje bližnjih (sploh) niso zaskrbljeni, v mesecu marcu najvišji po juliju lani, medtem ko je delež tistih, ki so (zelo) zaskrbljeni, najnižji od začetka meritev v marcu 2020. Zaskrbljenih oziroma zelo zaskrbljenih je 40 odstotkov prebivalcev.