538 novookuženih, delež novih okužb 17,3-odstoten

Od 4. marca 2020 pa do včeraj so pristojni v Sloveniji opravili 1.442.018 PCR-testov ter 5.288.814 testiranj s HAGT. Doslej so skupno potrdili 266.241 okužb z novim koronavirusom – okužilo se je 125.687 moških in 140.489 žensk. Število cepljenih z enim odmerkom znaša 986.030, polno precepljenih pa je 899.504 Slovencev.