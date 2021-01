569 novih okužb. Ko gre za sproščanja, bodo tehtali med škodo in koristjo

Čeprav mejo za prehod iz črne v rdečo fazo še vedno presegamo pri vseh kriterijih, po zadnjih podatkih pogoje za odpiranje prvih treh razredov šol dejansko izpolnjuje že pet regij: gorenjska, obalno-kraška, osrednjeslovenska, primorsko-notranjska in zasavska, zelo blizu mejnika pa sta tudi koroška in podravska.

Tudi direktor NIJZ Milan Krek je potrdil, da bi lahko ob nadaljevanju dobrih epidemioloških razmer že kmalu razmišljali o odpiranju šol in vrtcev v posameznih regijah. "Kolikor hitro se bo situacija izboljšala v posamičnih regijah, bomo tam takoj odpirali šole in vrtce,"je povedal.

"Tehtati je treba škodo in korist," pa je dejala prva v vladni svetovalni skupini Bojana Beović. Ogroženi so namreč lahko učitelji in tudi otroci imajo težje poteke, kar pa je treba uravnotežiti s tem, kaj povzroča odsotnost šole v živo, je dodala.

Vse glasnejši so tudi namigi, da naj bi vlada razmišljala o zaostrovanju ukrepov in celo imela na mizi predlog o omejitvi gibanja na 50 metrov od doma, kar je bilo učinkovito v mnogih evropskih državah, kjer niso imeli tako hudih razmer kot pri nas."Zato je verjetno razumljivo, da so o tem razmišlja tudi pri nas, a zaenkrat se za ta ukrep vlada ni odločila in ga svetovalna skupina tudi ne predlaga," je dejala Beovićeva.