677 novih okužb, molnupiravir in cepljenje otrok

Minister za zdravje Janez Poklukar je sicer ob regijskem obisku vlade na Gorenjskem poudaril, da zdravilo ni nadomestek cepljenja, ki je po njegovih besedah edini način za zaustavitev epidemije covida-19. Nova zdravila proti covidu-19 so skrajni ukrep za najbolj rizične bolnike, pri katerih obstaja velika verjetnost, da bo po okužbi s koronavirusom prišlo do težjega poteka bolezni, je opomnil.

Protokol glede predpisovanja zdravila predvideva, da bo glavno indikacijo postavil zdravnik, ki bo prišel prvi v stik z bolnikom. Se bo pa posvetoval z enim od zdravnikov iz covidnih bolnišnic in če se bosta oba strinjala, se po besedah Lejko Zupančeve pričakuje, da bosta zdravnik in bolnik podpisala soglasje za jemanje zdravila. To je potrebno, ker zdravilo še nima uradnega dovoljenja za promet, je pojasnila.

Namenjeno bo torej osebam z dejavniki tveganja za težji potek covida-19. Najbolj pomemben dejavnik tveganja je po besedah predstojnice infekcijske klinike Tatjane Lejko Zupanc starost, ostali pa so izredno prekomerna telesna teža, sladkorna bolezen, arterijska hipertenzija, srčno popuščanje in druge srčne bolezni, ledvična odpoved in jetrne bolezni.

Protivirusno zdravilo molnupiravir, ki sicer še ni registrirano, je v uporabo 19. novembra priporočila Evropska agencija za zdravila. Zdravilo je v Slovenijo prispelo minulo sredo in bo zadostovalo za več kot 5700 zdravljenj. Po besedah biokemika Romana Jerale deluje na koronavirus na način, da poveča mutacije v virusu in ga onesposobi tako, da se ta ne more več razmnoževati. Najprej so ga razvili za zdravljenje gripe in ebole, potem pa se je izkazalo, da dobro deluje tudi na novi koronavirus.

Prav tako naj bi steklo tudi cepljenje proti covidu-19 za otroke, stare od pet do 11 let. Odmerki bodo sicer prilagojeni otrokom ter bodo tako manjši in manj koncentrirani.

Strokovni direktor pediatrične klinike Marko Pokorn je v izjavi za medije v začetku decembra pojasnil, da se letošnjo jesen novi koronavirus intenzivno širi med otroško populacijo. Po podatkih NIJZ so lani od septembra do decembra zabeležili nekaj več kot 4000 okužb pri otrocih, mlajših od 18 let. Letošnjo jesen je ta številka po njegovih besedah bistveno višja, potrjenih je bilo več kot 30.000 okužb. "To pomeni, da je vsaj desetkrat več teh okužb in da se je prekužila več kot desetina otrok v posamezni starostni skupini," je dejal.

Glede cepljenja otrok, starih od 5 do 11 let, je povedal, da je klinična študija, v katero je bilo vključenih več kot tisoč otrok, pokazala manj neželenih stranskih učinkov kot pri skupini otrok od 12 do 15 let. Na podlagi podatkov iz drugih držav pediatri, kot je povedal, priporočajo tudi cepljenje , starih od 5 do 11 let, še posebej tistih s kroničnimi boleznimi. Cepljenje zmanjša možnost obolevanja in verjetnost okužb ter prenosa v domačem okolju, je dejal in dodal, da sam zadržkov nima.