O obrazcih za oskrbovance domov: Šlo je le za orientacijo zdravnikom

Prehod na meji z Avstrijo se sprošča šele v noči iz petka na soboto Na mejah med Avstrijo in Slovenijo prihaja do zapletov, je povedal vladni govorec Jelko Kacin. Čeprav bi se moral promet sprostiti danes, avstrijski državljani niso mogli čez mejo brez omejitev. "To se bo zgodilo danes ob polnoči, torej v noči iz petka na soboto," je dejal Kacin in se opravičil avstrijskim državljanom, "ki so bili na meji presenečeni".