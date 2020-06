878 opravljenih testiranj in 14 novih potrjenih okužb

Znani so novi podatki glede okužb z novim koronavirusom. V Sloveniji so v zadnjem dnevu opravili 878 testiranj, pri čemer je bil test pozitiven pri 14 osebah. Eno novo okužbo so potrdili v Velenju, Hrastniku, Sežani, Kočevju in Medvodah ter pri enem tujem državljanu. Dve novi okužbi pa imajo v Ljubljani, Kopru, Pivki in Straži. Še vedno je hospitaliziranih osem oseb, je pa ena oseba manj na intenzivni negi.

