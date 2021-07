91 % vprašanih do konca leta pričakuje nov val okužb, 85 % pa vnovično zaprtje države

Le slaba desetina (9 %) je odgovorila, da letos novega vala okužb ne bo, vsi ostali pa so mnenja, da bo ta slej ko prej prišel. Slaba petina vprašanih odgovarja, da je nov val že tukaj, 37 % vprašanih ga pričakuje do konca poletja, dobra tretjina je mnenja, da bo nov val prišel jeseni, 3 % vprašanih pa meni, da ga lahko pričakujemo pozimi.

Ti deleži se niso bistveno spremenili v primerjavi s pol leta nazaj, je pa tokrat precej opazna razlika pri številu anketirancev, ki navajajo, da so podatki prirejeni in v resnici ni tako hudo (26 %). Lani decembra je to kot razlog za slabo epidemiološko sliko v Sloveniji navedlo le 2 % vprašanih. Tokrat je četrtina vprašanih odgovorila tudi, da za širjenje okužb ni odgovoren nihče posebej, ampak da je to pač virus, kar je nekoliko več kot pred pol leta, ko se je za ta odgovor odločilo 17 % anketirancev. Približno petina anketirancev je kot razlog za širjenje okužb tokrat navedla še medije (23 %), sistem sproščanja ukrepov (21 %) in strokovno svetovalno skupino vlade (20 %), opoziciji pa je odgovornost pripisalo 14 % vprašanih.

Kar 85 % vprašanih je mnenja, da nas čaka novo zaprtje države, od tega jih je 39 % mnenja, da zagotovo, 46 % pa, da verjetno. 13 % anketirancev je odgovorilo, da zaprtja verjetno ne bo, le 2 % pa, da ga zagotovo ne bo.

V anketi so še spraševali, kakšen odnos imajo anketiranci do obveznega cepljenja proti covidu-19. Dobra polovica (53 %) obveznemu cepljenju nasprotuje, od tega večina (41 %) v celoti, 12 % pa deloma. Petina anketirancev odgovarja, da obvezno cepljenje delno podpira, podoben delež (21 %) pa, da obvezno cepljenje podpira v celoti, 6 % je neopredeljenih. Pri tem so pričakovano velike razlike med tistimi, ki so se že ali se še nameravajo cepiti, in temi, ki se ne nameravajo cepiti. Praktično vsi, ki se zagotovo ne bodo cepili, so odgovorili tudi, da obveznemu cepljenju nasprotujejo v celoti.

Obveznemu cepljenju v celoti nasprotuje tudi visok odstotek (77 %) teh, ki se verjetno ne bo bodo cepili. Po drugi strani je podpora obveznemu cepljenju največja med tistimi, ki so že cepljeni ali se bodo cepili zagotovo, saj 39 % že cepljenih obvezno cepljenje podpira v celoti, 30 % pa delno, medtem ko enak odstotek teh, ki se bodo cepili zagotovo, obvezno cepljenje podpira v celoti, 39 % pa delno. Največ neodločenih (12 %) je v skupini tistih, ki odgovarjajo, da se bodo verjetno cepili.