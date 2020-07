Težave inšpektorjev pri nadzoru: nekateri ne odpirajo vrat, drugi lažejo

Po podatkih policije so v zadnjih treh dneh pristojni okoli 95 odstotkov vseh karantenskih odločb izdali na mejnih prehodih. Izdaja odločb je 24 ur na dan možna le na mejnem prehodu Obrežje. Zdravstveni inšpektorat je medtem v torek opravil skoraj 500 nadzorov karantene, ugotovili pa so šest kršitev. Sicer pa se inšpektorji tudi ob spremstvu policistov soočajo s številnimi težavami. Nekateri ne odprejo vrat, v 18 primerih je bil na karantenski odločbi navedeni naslov lažen.

Kot je na novinarski konferenci povedal namestnik generalnega direktorja Policije Tomaž Pečjak, so v zadnjih treh dneh približno 95 odstotkov karantenskih odločb izdali na mejnih prehodih. Včeraj je sicer zdravstveni inšpektorat opravil 446 nadzorov karantene. Ugotovili so šest kršitev, v petih primerih pa dostop do zasebnega zemljišča ni bil mogoč. V 18 primerih je bil naslov, naveden na karantenski odločbi, lažen, v 18 primerih pa oseba ni odprla vrat. V 27 primerih ni bilo mogoče najti osebe, ker se je na naslovu nahajal večstanovanjski objekt, na odločbi pa ni bila navedena številka stanovanja. Po besedah vladnega govorca Jelka Kacina so izdajatelje karantenskih odločb dodatno opozorili, da morajo pobrati natančen naslov, na katerem se bo nahajala oseba, ki ji je izdana karantenska odločba. Pečjak je sodelovanje policije in zdravstvenih inšpektorjev na terenu pohvalil kot "zelo dobro" in "tvorno". Glede lažnih ali pomanjkljivih podatkov, ki jih podajajo ljudje pri izdaji karantenske odločbe, je poudaril, da je sicer za inšpekcijski nadzor pristojen inšpektorat, vendar pa velja, da kršitve pomenijo uvedbo inšpekcijskega postopka, ki lahko vodi v ugotovitev o prekršku, v skrajni fazi pa celo do suma storitve kaznivega dejanja. Napovedal je, da bodo skušali policisti že na meji ob preverjanju dokumentov zbrati dodatne podatke, ki bodo omogočali učinkovit in jasen inšpekcijski nadzor. Pečjak je pojasnil tudi, katera dokazila mora oseba predložiti mejnim organom, da dokaže, da ne prihaja iz države z epidemiološko visokih tveganjem oziroma iz držav na rdečem seznamu. Bivanje na Hrvaškem, ki je na rumenem seznamu, lahko na meji izkazujemo s potrdilom o lastništvu nepremičnine oziroma plovila, računom nastanitve ali dokazilom o plačilu turistične takse. Potniki lahko predložijo tudi uradni seznam posadke v primeru najema plovila oziroma drugo primerno dokazilo. Odlok pri tem natančneje ne navaja, kaj se šteje kot drugo primerno dokazilo. Je pa Pečjak posvaril, da vsako dokazilo ne bo dovolj za izogib karanteni. Le en račun za kavo ali kosilo na Hrvaškem denimo ne bo zadostoval, prav tako ne bodo dovolj dokazila, ki bi jih lahko oseba našla na svetovnem spletu ali bi ji jih dali prijatelji. Dokazilo mora biti personalizirano in dokazovati, da je bila oseba ves čas prisotna v državi, ki ni na rdečem seznamu, denimo na Hrvaškem.

Vlada je sicer na torkovi večerni dopisni seji izdala novelo odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni covid-19 na mejnih prehodih. Po odloku je vročanje odločb o karanteni še naprej mogoče le na mejnih prehodih oziroma kontrolnih točkah Gruškovje, Obrežje, Metlika in Jelšane na meji s Hrvaško, Pince na meji z Madžarsko in mejnem prehodu za mednarodni zračni promet Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana. Vročanje odločb na omenjenih točkah bo mogoče med 6. in 22. uro, le na Obrežju bo vročanje zagotovljeno ves čas. Na kontrolnih točkah z Avstrijo in Italijo ter na letališčih Edvarda Rusjana Maribor in Portorož bo podatke zbrala policija in jih posredovala ministrstvu za zdravje, ki bo odločbo o karanteni vročilo na naslovu prebivališča ali naslovu, kjer bo oseba prestajala karanteno v Sloveniji. Spremenjen odlok še določa, da osebi, ki je dvolastnik ali najemnik zemljišč v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje in prehaja državno mejo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del, ob vstopu ne bo treba predložiti negativnega testa na covid-19. Od sobote sta sicer ministrstvo za zdravje in zdravstveni inšpektorat vzpostavila sistem vročanja karantenskih odločb že na meji, po novem je sistem vzpostavljen tudi tako, da bo lahko zdravstveni inšpektorat opravil tudi do 500 nadzorov spoštovanja odločb na dan.

icon-expand 95 odstotkov vseh karantenskih odločb so pristojni izdali na mejnih prehodih. FOTO: Aljoša Kravanja