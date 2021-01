Agencija za zdravila doslej ni zaznala, da bi bilo s hitrimi testi ogroženo javno zdravje

Na Javni agenciji za zdravila in medicinske pripomočke so pojasnili, da doslej pri nadzoru hitrih antigenskih testov, ki jih je država kupila od podjetja Majbert Pharm za potrebe množičnega testiranja prebivalstva, ni zaznala, da bi bilo s testi ogroženo javno zdravje, zato testiranja ni prepovedala.

Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) je v sklopu inšpekcijskega postopka, ki ga vodi zoper zavezanca Majbert Pharm, izvedla dodatnih 15 nadzorov v različnih zdravstvenih domovih po Sloveniji, da bi preverili skladnost ter izpolnjevanje pogojev za dajanje na trg in v uporabo antigenskega testa proizvajalca Shenzhen Ultra-Diagnostic Biotec. Tekom nekaterih nadzorov v zdravstvenih domovih je JAZMP ugotovil, da se v okviru testiranja za odvzem nosno-žrelnega brisa uporablja domnevno sterilna paličica neznanega proizvajalca in brez predpisanih oznak. Zato je tistim zdravstvenim domovom izdala začasno odločbo, s katero prepoveduje njeno nadaljnjo uporabo.

icon-expand Množično testiranje s hitrimi testi se je pri nas začelo konec decembra FOTO: Aljoša Kravanja

Poleg tega so inšpektorji 7. januarja opravili nadzor v prostorih družbe Majbert Pharm in jim z začasno odločbo odredili odpoklic teh neskladnih paličic, prav tako so jim prepovedali paličice dati na trg. Pri tem na JAZMP poudarjajo, da pri Majbert Pharm opravljajo nadzor izključno v okviru svojih pristojnosti, in sicer preverjajo, če celoten izdelek – torej celotni komplet, ki poleg testa vključuje tudi paličico za jemanje brisa – izpolnjuje zahteve iz zakona o medicinskih pripomočkih in podzakonskih predpisov. "Lahko rečemo, da JAZMP zaenkrat ni zaznala, da bi bilo s testi ogroženo javno zdravje, zato testiranja ni prepovedala," so pojasnili za STA in dodali, da zaradi kompleksnosti postopka ni možno predvideti, kdaj bo postopek formalno končan.

icon-expand JAZMP testiranja s hitrimi testi ni prepovedala, saj da ne predstavljajo grožnje za javno zdravje FOTO: Miro Majcen

Zaradi dvomov v zanesljivost teh hitrih testov, ki so se pojavili v javnosti, je ministrstvo za zdravje Nacionalnemu laboratoriju za zdravje, okolje in hrano naložilo, naj preverijo ustreznost teh testov. Nacionalni laboratorij je od 11. do 17. januarja zbral in analiziral 1868 vzorcev pri 934 preiskovancih. Od tega so 934 vzorcev analizirali z metodo PCR in prav toliko vzorcev s hitrimi antigenskimi testi.

Izkazalo se je, da je občutljivost testov, ki pove, kolikšen delež s PCR pozitivnih vzorcev je bil pozitiven tudi s hitrimi testi, v celotni skupini preiskovancev – tako simptomatskih kot tistih brez simptomov – 81,68-odstotna. Medtem ko je bila specifičnost hitrih testov, ki pove, kolikšen delež s PCR negativnih vzorcev je negativen tudi s hitrim testom, 99,59-odstotna. V skupini celotnih preiskovancev so torej lažno pozitivne rezultate dali trije hitri testi, lažno negativne pa 37 hitrih testov. V skupini preiskovancev brez simptomov je bila občutljivost hitrih testov 44,44-odstotna, pri čemer so analizirali 18 vzorcev, od tega jih je bilo 10 lažno negativnih. Pri tem pa so v laboratoriju opozorili, da v tej skupini v tednu, ko so izvajali testiranje, niso dosegli ciljnega števila 50 PCR pozitivnih preiskovancev. Zato bodo vzorčenje nadaljevali. "Skupina 18 PCR pozitivnih preiskovancev brez simptomov je premajhna, da bi lahko dajali končne sodbe o zmogljivosti testa," so dodali.